Los nuevos hallazgos del Anfiteatro de Cartagena se podrán ver en 2026

Las excavaciones en el Anfiteatro Romano de Cartagena avanzan a un ritmo notable y están sacando a la luz estructuras de gran valor arqueológico que, según anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, este viernes durante la visita realizada junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se abrirán al público en una primera ronda de visitas en el primer trimestre de 2026, antes de su apertura estable.

«Es obligación de los poderes públicos la protección y conservación del patrimonio cultural histórico y arqueológico español. Y si hay alguna ciudad en la Región de Murcia donde ese mandato constitucional adquiere especial sentido, es Cartagena», explicó Francisco Lucas, quien indicó que esta ciudad es un ejemplo de «cómo la recuperación de todo ese patrimonio ha impulsado su regeneración urbana, crecimiento y modernización».

El delegado del Gobierno valoró que el liderazgo inversor del Gobierno de España en la recuperación del patrimonio arquitectónico y arqueológico de Cartagena es evidente, implica a varios ministerios y afecta a otros proyectos importantes además del anfiteatro. En este sentido, mencionó los 2,2 millones de euros concedidos por el Ministerio de Industria y Turismo para las obras de excavación y restauración del pórtico del Teatro Romano, o los 2 millones comprometidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un convenio con el Ayuntamiento y el Obispado de Cartagena para el proyecto de restauración de la catedral de Santa María La Mayor de Cartagena.

«Son obras e inversiones que contribuirán a que Cartagena se consolide como una de las grandes ciudades patrimoniales del país y que demuestran la importancia del trabajo y la coordinación entre administraciones cuando existe la voluntad y lealtad necesarias», concluyó Lucas.

Las excavaciones están sacando a la luz estructuras de gran valor arqueológico / Ivan urquizar

Por su parte, Arroyo señaló que «estamos en un momento especialmente emocionante del proyecto porque en esta fase se están retirando grandes cantidades del relleno con el que se cubrieron las estructuras del anfiteatro para construir el cementerio del siglo XVII y la plaza de toros en el siglo XIX».

La alcaldesa destacó que los trabajos han permitido ya descubrir un muro de más de 30 metros que dividía dos sectores de la grada y la parte superior de un vomitorio, un pasillo cubierto de acceso al graderío, «por lo que suponemos que la estructura tendrá un alzado mucho mayor. Estamos ante estructuras espectaculares incluso para quienes menos entendemos de arqueología», añadió Arroyo.

Arroyo anunció también que está en contratación la construcción del pabellón de recepción de visitantes, con una inversión municipal de 450.000 euros, «que nos permitirá establecer el año que viene un régimen estable de visitas gestionadas por Cartagena Puerto de Culturas, una de las principales novedades con motivo de su 25º aniversario».

Aunque el objetivo es poner en marcha las visitas regulares en la segunda mitad de 2026, «lo que estamos viendo en el Anfiteatro es demasiado importante como para esperar, así que vamos a trabajar para hacer posible una primera ronda de visitas en el primer trimestre del año».

Esta nueva fase de excavaciones tiene por objeto recuperar el sector nororiental del graderío del anfiteatro, consolidar el doble anillo de la plaza de toros y restaurar su portada principal, además de avanzar en la definición del graderío comprendido entre el muro que separa la zona media y la superior y el muro del podium que cierra la arena. Los trabajos comenzaron en julio, dentro del protocolo de colaboración firmado en 2023 entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana.

Francisco Lucas y Noelia Arroyo, durante su visita al Anfiteatro romano / Ivan urquizar

Esta fase está financiada por el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, con 2,3 millones de euros, y por el Ayuntamiento de Cartagena, que aporta más de 520.000 euros destinados a la redacción del proyecto, la dirección facultativa y el desmontaje previo del anillo simple de la plaza de toros.

Además, la regidora municipal recordó que el Ayuntamiento tiene preconcedido un nuevo proyecto de 1,5 millones de euros con cargo al 2 % Cultural 2023, destinado a consolidar el doble anillo de la plaza y completar la excavación arqueológica de la arena, con una aportación municipal de 1,1 millones de euros. «Estamos preparando ya la documentación para concurrir a la próxima convocatoria del 2 % Cultural y seguir consolidando las estructuras interiores del anfiteatro», detalló.