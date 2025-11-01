El Ayuntamiento de Cartagena analizará en tiempo real los datos de las ZBE

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha su primer gemelo digital urbano, una herramienta que permitirá ensayar y mejorar los servicios municipales mediante el uso de datos en tiempo real, según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la apertura del Talent Forum sobre Smart Cities organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

En un acto que compartió con el rector, Mathieu Kessler, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan Maria Vázquez, la regidora municipal explicó que el gemelo digital «ya está integrando capas de información para generar modelos predictivos» que permitirán mejorar la gestión del tráfico, la planificación urbana y la respuesta ante emergencias. «Nuestra vocación, como la de todas las grandes ciudades, es avanzar hacia una gestión inteligente de todos los servicios y aprovechar los datos para ser más eficientes», señaló.

El nuevo sistema reproduce el área urbana de Cartagena y se alimenta con la información procedente de una malla de sensores y cámaras instalados en el marco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), financiada con fondos europeos.

Esa red combina 17 estaciones sensoras de contaminación, 12 cámaras de lectura de matrículas conectadas a la DGT y una red de más de 300 dispositivos que miden flujos de tráfico, calidad del aire y aforo peatonal.

Arroyo destacó que la aplicación de tecnología a la gestión municipal no se limita al tráfico. Con el proyecto CARTADi, incluido en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, el Ayuntamiento está transformando el sistema de abastecimiento y saneamiento con 331 puntos de control, 60 % de contadores con telelectura y una inversión total de casi 15 millones de euros, de los cuales 8 millones son subvención europea, la tercera mayor de España dentro de ese programa.