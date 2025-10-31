La Armada homenajea a sus difuntos en el cementerio de Los Remedios en Cartagena

Con motivo de la festividad del Día de los Difuntos, en la mañana de hoy, viernes 31 de octubre, se ha celebrado un acto de homenaje y recuerdo a los difuntos por parte de la Armada en el Panteón que la institución tiene en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Santa Lucía.

El homenaje a los difuntos se ha realizado en el Panteón que la Armada tiene en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Santa Lucía / MIRA PHOTOGRAPHY

El acto ha sido presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Alejandro Cuerda Lorenzo. Han asistido diferentes comisiones de oficiales, suboficiales y tropa y marinería, de las unidades de la Armada en Cartagena y miembros de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, además de la Unidad de Música del Tercio de Levante de la Infantería de Marina.