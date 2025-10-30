Vox Cartagena, centrado en el trabajo frente a las dudas de Antelo
El líder local recuerda que los gobiernos municipales siguen directrices nacionales
Tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en Yecla, el presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, apuntó sobre el ejecutivo cartagenero que «creo que debe mejorar por parte del PP y entender que Vox es un socio de gobierno, no es el enemigo a batir», dejando entrever su descontento con la coalición local.
El coordinador local, Gonzalo López Pretel, señaló este miércoles que no iba a valorar las declaraciones de Antelo pero que «Vox trabaja con unidad de criterio». «Los gobiernos municipales en los que participa Vox, como el de Cartagena o el de Yecla, siguen directrices nacionales. Esta es la clave para mantener la coherencia que demuestra nuestro partido», incidió el líder local de la formación de Abascal.
Asimismo, destaca que están trabajando según el acuerdo de Gobierno, «prueba de ello es que hemos conseguido logros muy importantes que sin Vox serían impensables». También comenta que «no perderemos ni un minuto en el ruido. Seguimos trabajando por llevar a cabo las políticas que nos demandan los cartageneros y que sabemos que son beneficiosas para nuestros vecinos».
