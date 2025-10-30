El Puerto de Cartagena saca pecho con su nueva terminal logística

El Puerto de Cartagena ha participado un año más en SEPOR 2025, la 58ª edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca, referente nacional del sector agroganadero, que se celebra del 27 al 30 de octubre en el recinto ferial IFELOR bajo el lema ‘Somos sostenibles’.

La Autoridad Portuaria de Cartagena acude con el objetivo de reforzar su papel como nodo logístico esencial para el sector agroganadero y agroindustrial del sureste español. A través de su participación en la jornada ‘Sepor Commodities Exchange’, el puerto pone en valor su condición de líder europeo en exportación de ganado vivo y de puerta de entrada de materias primas agroalimentarias, como segundo puerto español en movimiento de cereal, destacando la eficiencia de sus infraestructuras y su compromiso con la sostenibilidad.

En su exposición, el director general de la APC, José María Gómez, ha presentado los proyectos estratégicos del Puerto de Cartagena en materia logística, como la nueva Terminal Ganadera en Escombreras y la modernización de los controles fronterizos (PCF), que mejorarán la capacidad y competitividad del recinto portuario en el tráfico de animales vivos y productos agroalimentarios.

Además, ha destacado las infraestructuras avanzadas para el manejo eficiente y sostenible de graneles agroalimentarios, como el almacenamiento especializado en silos y naves cubiertas, equipos de manipulación ecológicos (tolvas cerradas, cintas con pesaje, aspiradores) y la red logística competitiva que conecta directamente con las principales zonas productoras y exportadoras del país.

Llegada del Wind Spirit, que trae a bordo unos 300 cruceristas / Iván Urquízar

Segunda escala quíntuple en el Puerto con miles de cruceristas

Este miércoles el Puerto ha vivido la segunda escala quíntuple del año con la llegada del Wind Spirit, que trae a bordo unos 300 cruceristas; el Evrima, con otros 300 turistas; el Emerald, con un centenar de pasajeros; y el Sea Cloud Spirit, con 136 más, junto al imponente Allure of the Seas, que hace su segunda escala del año y desembarcará a cerca de 3.000 viajeros.