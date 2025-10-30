Cartagena condena el acoso escolar en una declaración institucional
El Pleno pide a la Comunidad Autónoma que elabore un informe sobre la situación de la convivencia en los centros escolares del municipio
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha manifestado este jueves, en representación de toda la ciudadanía, su más profundo pesar por el fallecimiento de Sandra Peña, y traslada su solidaridad a su familia, así como a todas las víctimas de acoso escolar. Desde la Corporación, han señalado su voluntad de actuar con responsabilidad, sensibilidad y determinación ante una realidad que no puede ser ignorada ni minimizada. "El acoso escolar no es ‘cosa de niños’: es una forma de violencia que vulnera derechos fundamentales y que requiere una respuesta integral, coordinada y constante", apunta el texto consensuado por todos los grupos municipales a propuesta de MC.
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno a la Consejería de Educación, a que elabore un informe sobre la situación de la convivencia en los centros escolares del municipio, con indicadores concretos, acciones llevadas a cabo y propuestas de mejora, e instar de igual modo a todos los centros educativos de nuestro municipio, a revisar y reforzar los protocolos contra el acoso escolar, garantizando la activación inmediata de los procedimientos de actuación ante una alerta de acoso, la formación obligatoria continua para el profesorado y los equipos directivos, la participación real del alumnado, de las familias y entidades sociales en la prevención y detección y la evaluación periódica externa e interna de los centros sobre la eficacia de sus protocolos y la convivencia escolar.
Asimismo, en la declaración se compromete al Consistorio a colaborar con los centros educativos y con las entidades comunitarias para promover campañas municipales de sensibilización sobre el acoso escolar, facilitar espacios de diálogo, asesoramiento y acompañamiento para víctimas y familias e impulsar convenios de colaboración con universidades o centros de investigación para estudiar la incidencia del acoso en nuestro municipio.
