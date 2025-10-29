Seguridad Ciudadana invierte casi 200.000 euros en uniformes para policías locales de Cartagena

La concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por José Ramón Llorca, va a invertir unos 200.000 euros en adquirir vestuario y guarnicionería para Policía Local de Cartagena. En concreto, el Ayuntamiento busca a la empresa o las mercantiles que le suministre los productos necesario para los agentes en un plazo de ejecución de seis meses o, en su caso, hasta agotar el presupuesto base de licitación.

El importe del contrato es de 182.671,9 euros sin contar los impuestos. Este contrato de suministro se ha dividido en lotes según la distinta naturaleza del puesto de trabajo, y las diferentes necesidades de uniformidad de los colectivos que conforman la Policía Local, de esta forma se han establecido seis lotes diferentes: uniformidad de gala, uniformidad de servicio, uniformidad sección GOESC, uniformidad sección Tráfico, calzado y guarnicionería.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato pueden presentar su oferta rebajando la cuantía económica en la que lo ha valorado el Ayuntamiento hasta el 12 de noviembre. El lote uno tienes un importe estimado de 43.636 euros con impuestos incluidos, el lote dos 62.690 euros, el lote tres 34.300 euros, el cuatro 50.990 euros, el cinco 18.900 euros y el seis 10.517 euros.

Las prendas y la guarnicionería tendrán una garantía mínima de tres años.

El grupo de uniformidad de gala consta de 4 trajes de gala comisario, 60 trajes de gala de agente y 20 gorras de plato de subinspector, entre otras prendas que se diferencian según la graduación del policía local. En el lote dos hay prendas para el servicio como fundas del chaleco antibalas, hombreras y pantalones de servicio.

En el lote tres para los GOESC se incluyen camisolas de manga larga y manga corta y cazadoras cortas, entre otras prendas, mientras que para la sección de Tráfico se adquirirán polos de manga corta y manga larga y pantalones de motorista.

En cuanto a calzado se van a comprar zapatos para el traje de gala y botas tácticas de servicio, así como fundas para el arma y la linterna como parte de la guarnicionería.

Asimismo, en el pliego desde el Ayuntamiento hace hincapié en que las prendas de uniformidad reglamentaria de carácter ordinario estarán concebidas para el trabajo a diario en la vía pública, las cuales habrán de estar diseñadas y confeccionadas con tejidos y materiales que protejan a los agentes de las condiciones climatológicas de lluvia, frio intenso, calor u otras frente a las situaciones que puedan provocar desperfectos en la ropa por su uso como, roces, desgarros, abrasiones, punciones, etcétera, sin que ello altere las condiciones de confort y reste movilidad de movimiento a los agentes.

Además, resaltan que el tejido tendrá la capacidad de expulsar el sudor hacia el exterior, rápida absorción de sudor, secado rápido, debiendo poseer características de protección antibacteriana que eviten malos olores con el uso.