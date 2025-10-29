El PSOE reclama acabar con los retrasos en las mamografías en el área de Salud de Cartagena
Exigirán en el Pleno que se amplie la cohorte de edad del programa de cribado de cáncer de mama a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años
El PSOE reclamará en el Pleno de este jueves que el Gobierno local exija al Gobierno regional que ponga en marcha un plan de choque para eliminar los retrasos en la realización de mamografías que sufren las pacientes del Área 2 de Salud, «porque lo que está en juego es la detección precoz del cáncer de mama», explica el concejal socialista Pedro Contreras.
El edil también exigirá en el Pleno que Arroyo reclame a López Miras que cumpla los compromisos que adquirió su partido en el año 2022, ampliando la cohorte de edad del programa de cribado de cáncer de mama a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años.
Además, Contreras recuerda que el Partido Socialista de la Región de Murcia pedirá al Defensor del Pueblo que investigue las listas de espera para mamografías y la situación del programa de cribado de cáncer de mama en la Región. «El PP nos tiene acostumbrados a prometer y no cumplir. Prometieron un Rosell abierto al 100 por cien, como segundo hospital de referencia, y lo están convirtiendo en un ambulatorio al reducir las plantas de hospitalización y los servicios. Prometieron acabar con las listas de espera, y no han dejado de crecer. Esa es la sanidad por la que están trabajando», destaca Contreras.
- El Ayuntamiento de Cartagena anuncia que en el monte de La Atalaya se creará un 'bosque comestible'
- El vandalismo desespera a los vecinos de Pozo Estrecho en Cartagena: 'Queremos más policías
- S62 Tonina, el futuro icono de Cartagena como ciudad de los submarinos
- Talan los árboles enfermos y plantan más flores en el Parque de los Juncos de Cartagena
- Aparcamientos, zona canina y pista polideportiva para el Monte Sacro
- Una nueva línea de autobús conectará cada 30 minutos el puerto con la UCAM Cartagena
- Repsol habilita hasta 97 puntos de recogida en la Región para convertir aceite usado en combustible
- La vigilancia del CATE deja sin policías nacionales las calles de Cartagena: 'Es un lastre tremendo