Un OVNI aterriza en el Espacio Mediterráneo de Cartagena: extraterrestres, misterios y premios en el puente de Halloween

A primera hora de la mañana de este martes, los visitantes y trabajadores del centro comercial Espacio Mediterráneo se han encontrado con una escena insólita en la entrada principal del recinto: una zona acordonada en la que pueden apreciarse restos metálicos, escombros y una estructura semicircular parcialmente incrustada en el suelo, cuyo origen se desconoce por el momento.

La dirección de Espacio Mediterráneo ha procedido a acordonar el área por precaución, evitando el acceso mientras se analizan los materiales y se determina el motivo de su aparición. Según personal de Gruexma, empresa que ha acotado y protegido la zona, “la zona permanecerá vallada hasta que se compruebe que no existe ningún riesgo para los visitantes”.

El hallazgo ha despertado la curiosidad de quienes se han acercado al recinto desde primeras horas del día. Numerosos transeúntes se han detenido frente a la entrada principal para observar el perímetro precintado y tomar fotografías de la estructura, visible desde el exterior.

En las imágenes facilitadas por el centro comercial puede apreciarse el vallado perimetral y una superficie de restos metálicos y tierra removida frente a la fachada principal.

¿Un OVNI en Cartagena? Acordonan la entrada de Espacio Mediterráneo tras un hallazgo “de otro mundo” / L.O.

Por el momento, no se ha ofrecido más información sobre la naturaleza del objeto ni las circunstancias de su aparición, aunque la zona permanecerá acordonada durante los próximos días, a la espera de nuevas comprobaciones.

"El objetivo es ser más que un centro comercial, para convertirse en un mar de experiencias para nuestros clientes. Un centro comercial y de ocio que ofrezca acciones innovadoras y experiencias únicas", indican desde Espacio Mediterráneo

Programa de actividades

En línea con este objetivo del 30 de octubre al 2 de noviembre, Espacio Mediterráneo se transforma en un universo de diversión con la promoción especial 'Espacio Alien'. Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de actividades temáticas, regalos exclusivos y un sorteo muy especial. Además, se han detectado avistamientos de objetos extraños en distintas zonas del centro comercial, puede que no estemos solos…

El photocall está diseñado como una experiencia inmersiva que recrea una abducción alienígena. Los baños del centro comercial también han sido visitados por seres de otro planeta. Durante el fin de semana más terrorífico del año, Espacio Alien será el lugar donde adentrarse en lo sobrenatural con talleres infantiles tematizados: Alien makeup y Globoalien, diademas alienígenas o el 3I Atlas DIY.

Durante el evento, los clientes podrán conseguir un bote de slime personalizado participando en la actividad Slime Bar, ubicada en la primera planta del Centro Comercial. Además, se realizará un sorteo en Instagram en el que se entregarán dos tarjetas regalo valoradas en 100 euros cada una.