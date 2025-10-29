MC Cartagena critica que se haya reasfaltado 4 veces el disuasorio de la Rambla

«Un auténtico disparate presupuestario». Así lo denuncia el concejal de MC, Juan José López Escolar, tras visitar de nuevo el aparcamiento disuasorio del Parque Rambla, «vendidos a bombo y platillo por el gobierno de Arroyo como uno de sus proyectos estrella, sin embargo, está exactamente igual que antes de iniciar esta obra».

El edil señala que apenas hay mejoras reales en una infraestructura que ha tenido que ser asfaltada hasta en tres ocasiones, y donde tan solo se han instalado cuatro pérgolas, «en una obra con un presupuesto superior al millón de euros».

"¿Sabes por qué en MC pensamos que la señora Arroyo es una incapaz?", plantea López Escolar. "El aparcamiento del Parque Rambla es el ejemplo perfecto: una zona que ya estaba asfaltado, la ha vuelto a asfaltar y ha colocado cuatro pérgolas por un millón de euros", explica el concejal.

"La utilidad de este parking solo está a la altura de la capacidad de la señora Arroyo", comenta el edil. Desde MC se denuncia que esta actuación, financiada en parte con fondos europeos, no ha supuesto ninguna mejora sustancial para los vecinos, que siguen padeciendo aceras rotas, calles llenas de baches y una evidente falta de mantenimiento urbano. "Ya sabemos en qué prefiere gastarse la señora Arroyo tus impuestos, mientras todo sigue abandonado", añade el concejal.

Además, López Escolar critica que, tras el fracaso de esta intervención, el Gobierno local haya decidido "meterse de gorrilla en el Monte Sacro", apropiándose de espacios emblemáticos sin planificación ni respeto por su valor patrimonial. "Después de haber despilfarrado fondos europeos para que el parking del Parque Rambla siga igual, ahora se mete de gorrilla en el Monte Sacro", critica el edil. "Es la marca PP: improvisación, gasto descontrolado y desprecio por Cartagena", sentencia.