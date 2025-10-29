Grandes artistas del panorama contemporáneo resuenan en el Cartagena Jazz Festival

El Cartagena Jazz Festival, evento organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, traerá un año más hasta el municipio a algunos de los nombres más importantes de la música contemporánea. Artistas como Gustavo Santaolalla, Paquito D'Rivera, Stacey Kent o Cécile McLorin Salvant actuarán en los escenarios del certamen hasta el próximo 16 de noviembre. Toda la información y la venta de entradas está disponible en www.jazz.cartagena.es

La programación arranca hoy con el sonido tradicional del balafón de Triceratops, instrumento de Burkina Faso interpretado por Emilio Saura, la calidez del bajo eléctrico de Pablo Abellán y las percusiones de Alejandro Solano. Las entradas para este concierto tienen un precio de 5 euros, (reservas en el 619 123 627 o venta en el local). Cada miércoles, el festival contará con una actuación enmarcada en el Ciclo Creadores, la iniciativa impulsada por la asociación 'Por Amor al Arte y Cultura' del ayuntamiento que apuesta por dar espacio durante todo el año al talento emergente local y regional.

Homenaje a Paco de Lucía

Este viernes, 31 de octubre, la programación del auditorio El Batel arrancará a las 20:30 horas con Paco de Lucía Legacy, un proyecto único que rinde homenaje al genio universal del flamenco desde una mirada contemporánea, reuniendo a grandes músicos que compartieron escenario y vivencias con él. El espectáculo celebra su legado con una fusión vibrante de flamenco, jazz y músicas del mundo, reflejando la visión innovadora y abierta que siempre caracterizó al maestro.

Paco de Lucía Legacy / La Opinión

Josemi Carmona a la guitarra, Chano Domínguez al piano, Duquende al cante, Farru al baile, Antonio Lizana al saxo y al cante, Javier Colina al contrabajo, Israel Suarez 'Piraña' al cajón, Juan Habichuela Nieto a la guitarra y Antonio Sánchez a la guitarra serán los elegidos para este homenaje al gran genio de la guitarra.

Gustavo Santaolalla y Paquito D'Rivera

El reconocido multi instrumentista, compositor y productor musical argentino Gustavo Santaolalla llega al auditorio El Batel el 8 de noviembre a Cartagena. Tras su paso hace más de veinte años por La Mar de Músicas para celebrar el 25 aniversario de su álbum emblemático Ronroco. Con una destacada carrera que abarca desde la composición cinematográfica hasta la producción musical, Santaolalla ha dejado una marca indeleble en la industria de la música.

El álbum Ronroco, que marcó un punto de inflexión en su carrera, cumplió 25 años en 2023, y el músico argentino sigue de gira celebrando el hito. Este disco no solo introdujo al mundo la magnífica musicalidad de Santaolalla, sino que también lo llevó a colaborar con destacados directores de cine. Desde su inclusión en ‘The Insider’ de Michael Mann, hasta su colaboración con Alejandro González Iñárritu en ‘Babel’ y Walter Salles en ‘The Motorcycle Diaries’, Ronroco ha sido una pieza clave en la narración cinematográfica.

Otra de las leyendas que estará presente en el festival es Paquito D’Rivera, una figura clave del jazz latino. El músico ha construido una de las trayectorias más deslumbrantes y versátiles del panorama musical global. Clarinetista y saxofonista virtuoso, compositor inclasificable y narrador sonoro incansable, D’Rivera ha sabido derribar fronteras entre géneros, fusionando con maestría el jazz, la música clásica, el bebop y las tradiciones afrocubanas. Su música no solo deslumbra por el dominio técnico, sino por una inteligencia musical que dialoga con la historia y con el presente desde la libertad creativa. Actuará el 7 de noviembre en el auditorio El Batel.

Stacey Kent y Cécile McLorin Salvant

Con una voz que susurra más que impone, Stacey Kent ha hecho de la sutileza su seña de identidad, cultivando una estética en la que cada palabra y cada silencio cobran un peso emocional extraordinario. Su aproximación al jazz vocal se aleja de la grandilocuencia para abrazar lo íntimo, lo narrativo, lo melódicamente contenido. Cantante políglota —capaz de moverse con igual delicadeza en inglés, francés o portugués—, la artista construye un universo donde la canción se convierte en confidencia, en paseo melancólico, en literatura hecha música. Estará acompañada de su banda el próximo 15 de noviembre en el Cartagena Jazz Festival.

Cécile McLorin Salvant / La Opinión

Un día después, será el turno de Cécile McLorin Salvant, quien es, sin lugar a dudas, una de las voces más fascinantes e inclasificables del jazz vocal contemporáneo. Ganadora de múltiples premios Grammy y heredera espiritual de figuras como Billie Holiday, Sarah Vaughan o Abbey Lincoln, ha llevado el género más allá de sus límites tradicionales, dotándolo de una profundidad teatral, una carga intelectual y una expresividad escénica que la sitúan en una liga propia. Su voz —fértil en matices, capaz de la ironía, el dramatismo y la ternura más desarmante— se convierte en instrumento narrativo al servicio de un repertorio que va del cabaret europeo al folk afroamericano, de la canción francesa al art song.

Un festival con nombres propios

En el panorama musical contemporáneo, pocas bandas han sabido conjugar con tanta naturalidad la emoción visceral con una arquitectura sonora tan cuidada como Morgan. Su regreso a los escenarios con un nuevo trabajo discográfico, donde se unen el soul, el rock alternativo y una sensibilidad compositiva profundamente humanista. Su música apela a la honestidad, la belleza y la búsqueda de una expresión auténtica. La banda regresa al Cartagena Jazz Festival el sábado 1 de noviembre.

Pocas bandas han sabido conjugar con tanta naturalidad la emoción visceral con una arquitectura sonora tan cuidada como Morgan / La Opinión

Además, considerado uno de los músicos más singulares y deslumbrantes de la escena internacional, Tigran Hamasyan, estará en Cartagena, el domingo 9 de noviembre. El músico destaca por su capacidad para fusionar el jazz contemporáneo con la tradición musical armenia, el rock progresivo, la electrónica y la improvisación más libre. Ganador del prestigioso Thelonious Monk International Jazz Piano Competition, su trayectoria lo ha llevado a actuar en los mejores escenarios del mundo, desde Montreux a Nueva York, siempre con un estilo propio e hipnótico.

Conciertos en el Luzzy

Los jueves, el festival contará con actuaciones en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, a las 20:30 horas. Este 30 de octubre se ha programado un homenaje a Nacho Para, figura clave en la escena musical cartagenera y alma de la banda Bantastic Fand, quien dejó su huella en el Cartagena Jazz Festival.

Antes, a las 18:30 horas, habrá una mesa redonda en la que participarán Joserra Rodrigo, quien coordinará la mesa; Juan José Vicedo, Alberto Frutos, Miguel López y Carlos Santos. Será una velada de recuerdos compartidos, donde se pondrá en valor su obra y su forma de estar en el mundo: cercana, honesta y generosa. Una fiesta de la palabra y la música, como a él le hubiera gustado. Entrada libre hasta completar aforo.

Completan este ciclo de conciertos en El Luzzy las actuaciones del trompetista Ife Ogunjobi (6 de noviembre), conocido por formar parte de la aclamada banda británica Ezra Collective, y el violonchelista francés Matthieu Saglio (13 de noviembre), quien traerá al festival, en formación de cuarteto, su particular universo sonoro, donde el jazz se encuentra con músicas del mundo y ecos del Mediterráneo.

Actuaciones en plaza del Icue

Las mañanas de los sábados de noviembre, a las 12:30 horas, sonarán a ritmo de swing desde la plaza del Icue. El 1 de noviembre será el turno de Lucky Lips, la formación compuesta por Leonor Vida, voz y percusión; Eduardo Lucas, guitarra y voces; Sergio 'Joe' Celdrán al contrabajo; Pedro Cánovas, al saxo; y Gonzalo De La Rocha a la batería.

El 8 de noviembre, a la misma hora, llegará el turno de Cash in the Hat, el proyecto que arrancó 2023 como un dúo a piano y voz, y que ha ido creciendo para, finalmente, ser una banda con piano, voz, guitarra, dobro, armónica y batería. El público de Cartagena y visitantes bailarán al ritmo de su música, al igual que lo hará el día 15 de noviembre, también a las 12:30 horas, con The Sentimental Gentlemen, una formación madrileña creada para interpretar la mejor música Swing de los años 1930 y 1940, en el estilo de los conjuntos de la época, como Benny Goodman, Count Basie o Duke Ellington, ente otros.

Toda la programación Cartagena Jazz Festival está disponible en la web www.jazz.cartagena.es y en las redes sociales del evento organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, que cuenta con el el patrocinio de la marca Festivales Región de Murcia, dependiente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, del Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música dependiente del Gobierno de España. También colaboran el periódico La Opinión, Talleres M. Gallego e Iberpiano.