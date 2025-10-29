Cartagena prepara los cementerios para el día de Todos los Santos
Se han plantado más de 1.600 crisantemos y realizado trabajos de mantenimiento y poda en los camposantos y en las iglesias de las diputaciones
El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, ha reforzado estos días los trabajos de ornamentación y mantenimiento en los cementerios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos.
Los jardineros municipales han plantado más de 1.600 crisantemos blancos y amarillos, flores tradicionales de esta conmemoración, distribuidas entre los cementerios municipales y los maceteros de las iglesias de las diputaciones.
Además de la plantación de flor de temporada, se han realizado labores de poda, recorte de setos, limpieza y revisión del arbolado, con el objetivo de mantener en perfecto estado los espacios verdes durante estos días de mayor afluencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Cartagena anuncia que en el monte de La Atalaya se creará un 'bosque comestible'
- El vandalismo desespera a los vecinos de Pozo Estrecho en Cartagena: 'Queremos más policías
- S62 Tonina, el futuro icono de Cartagena como ciudad de los submarinos
- Talan los árboles enfermos y plantan más flores en el Parque de los Juncos de Cartagena
- Aparcamientos, zona canina y pista polideportiva para el Monte Sacro
- Una nueva línea de autobús conectará cada 30 minutos el puerto con la UCAM Cartagena
- Repsol habilita hasta 97 puntos de recogida en la Región para convertir aceite usado en combustible
- MC denuncia que hay un pabellón con vestuarios llenos de óxido
El factor humano: la clave del éxito en El Batel
Ofrecido por