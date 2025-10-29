Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartagena prepara los cementerios para el día de Todos los Santos

Se han plantado más de 1.600 crisantemos y realizado trabajos de mantenimiento y poda en los camposantos y en las iglesias de las diputaciones

Operarios de parques y jardines colocan flores en una iglesia

Operarios de parques y jardines colocan flores en una iglesia

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, ha reforzado estos días los trabajos de ornamentación y mantenimiento en los cementerios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Los jardineros municipales han plantado más de 1.600 crisantemos blancos y amarillos, flores tradicionales de esta conmemoración, distribuidas entre los cementerios municipales y los maceteros de las iglesias de las diputaciones. 

Además de la plantación de flor de temporada, se han realizado labores de poda, recorte de setos, limpieza y revisión del arbolado, con el objetivo de mantener en perfecto estado los espacios verdes durante estos días de mayor afluencia.

