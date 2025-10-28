Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El factor humano: la clave del éxito en El Batel

En El Batel no solo ofrecen infraestructura, sino también confianza, empatía y calidez humana en cada fase de la organización del evento

En El Batel no solo ofrecen infraestructura, sino también confianza, empatía y calidez humana en cada fase de la organización del evento

La Opinión

La Opinión

En El Batel saben que el éxito de un evento no depende solo de la espectacularidad de los escenarios, la tecnología o la ubicación privilegiada. Todo eso importa, pero hay un elemento que marca la diferencia y convierte cada proyecto en una experiencia única: el factor humano.

Detrás de cada congreso, jornada profesional, concierto o encuentro cultural hay un equipo cercano, comprometido y apasionado que trabaja con un objetivo muy claro: hacer que cada cliente y cada asistente se sientan especiales. Para El Batel, cada evento es mucho más que una fecha en el calendario; es un reto, una historia que contar y una oportunidad para crear recuerdos imborrables.

Detrás de cada congreso, jornada profesional, concierto o encuentro cultural hay un equipo cercano, comprometido y apasionado

Detrás de cada congreso, jornada profesional, concierto o encuentro cultural hay un equipo cercano, comprometido y apasionado

La cercanía que les distingue

Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es la atención personalizada. Organizar un evento puede ser complejo, por eso acompañan a cada organizador de principio a fin, escuchando sus necesidades, proponiendo soluciones creativas y cuidando cada detalle.

Desde el Área de Innovación y Transformación del INFO hemos realizado varios eventos de carácter tecnológico de ámbito nacional e internacional. Aparte de la localización y las instalaciones, destacaría por encima de todo el equipo humano, por su profesionalidad y atención para que todo saliera perfectamente

Antonio Romero Navarro

— Instituto de Fomento de la Región de Murcia

En El Batel no solo ofrecen infraestructura, sino también confianza, empatía y calidez humana en cada fase de la organización del evento.

Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es la atención personalizada

Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es la atención personalizada

Cartagena, un valor añadido

El éxito de los eventos que acoge El Batel también se nutre de un factor externo muy especial: Cartagena. La ciudad trimilenaria aporta un entorno único y un carácter cercano, amable y hospitalario que hace que quienes la visitan se sientan bienvenidos desde el primer momento.

Hemos recogido una sensación de calidez y cariño en la recepción de nuestros congresistas en la ciudad. La accesibilidad para desplazarse caminando entre alojamientos y auditorio, junto a la organización impecable del equipo de El Batel, ha hecho que la experiencia sea inolvidable

Juan Carlos Rueda Garrido

— Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo

Con su riqueza cultural, su historia, su gastronomía y su ambiente mediterráneo, Cartagena convierte cada evento en una experiencia que va más allá de lo profesional.

La ciudad trimilenaria aporta un entorno único y un carácter cercano, amable y hospitalario

La ciudad trimilenaria aporta un entorno único y un carácter cercano, amable y hospitalario

En definitiva, El Batel combina instalaciones modernas, un equipo cercano y el atractivo de Cartagena para crear eventos que dejan huella. Porque un evento puede terminar, pero las emociones permanecen.

Página web de El Batel: https://auditorioelbatel.es/

Teléfono: 968 12 38 27

Dirección: P.º Alfonso XII, S/N

