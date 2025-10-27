La vigilancia del CATE deja sin policías nacionales las calles de Cartagena: "Es un lastre tremendo"

El municipio de Cartagena lleva tiempo sufriendo una situación más que crítica de carencias policiales, apuntan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). ¿La razón? La dedicación de agentes a la vigilancia del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), lo que dio lugar a que, por ejemplo, no hubiese patrullas disponibles cuando un hombre degolló a otro el sábado por la tarde. A este suceso fueron agentes de la Policía Local, aunque la investigación corresponde a la Nacional.

Adrián Rodríguez, secretario general del SUP en la Región de Murcia, denuncia "el lastre tremendo que supone para la comisaría local de Cartagena el tener un CATE sin, a la par, un refuerzo en su plantilla". "En cuanto hay un mínimo de llegada de inmigrantes, nos quedamos sin efectivos para atender al ciudadano", resalta al respecto.

Lo que pasó el sábado fue que el 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello. La Policía tuvo conocimiento del aviso por una llamada a su número, el 091, pero en ese momento no había patrullas disponibles para acudir al lugar porque estaban atendiendo, también en Cartagena, un deceso: el de un hombre que se cayó por las escaleras de su domicilio y se mató. Migrantes por un lado, accidente por otro, no había agentes disponibles para el degollado.

"A la vez que se atendía el ingreso de una patera en el cate, se estaba poniendo en libertad una patera que ya se encontraba ingresada y atendiendo un finado que se había precipitado por unas escaleras", confirma el representante del SUP.

"Quedan absorbidos"

Rodríguez precisa que "en este caso ha sido un apuñalamiento en el cuello; en otra ocasión, un homicidio en el barrio de la Concepción". "En general, cada vez que el CATE debe abrir sus puertas Policía Nacional de Cartagena, ve como todos sus efectivos quedan absorbidos por este", remarca.

Aunque el SUP lleva tiempo pidiendo una solución, "no solo no son escuchadas nuestras revindicaciones, sino que directamente no se nos recibe, ignorando la realidad de los problemas de los ciudadanos de Cartagena y de sus policías nacionales, a los que parecen no tener ningún respeto ni preocupación por su labor y sus condiciones laborales quienes precisamente deberían de velar por ellas", en referencia a los mandos y al delegado del Gobierno.