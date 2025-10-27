Tributo a María Teresa Cervantes en el primer aniversario de su muerte

El Casino de Cartagena acogió el acto central en homenaje a la poeta cartagenera María Teresa Cervantes en el primer aniversario de su muerte. El acto, que tuvo lugar el sábado, contó con la asistencia de decenas de personas y del concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, que destacó la figura de la homenajeada, resaltando su valiosa aportación a la cultura de Cartagena. «Homenajeamos a una extraordinaria poeta y a una cartagenera entrañable y generosa que dejó un gran vacío en la cultura de Cartagena con su partida», afirmó el edil.

Jáudenes subrayó el legado literario de Cervantes, asegurando que «María Teresa Cervantes ya forma parte de ese selecto grupo de mujeres que han engrandecido nuestras letras y que tanto lucharon por el derecho a la voz y la palabra».

La cita conmemorativa finalizó con la instalación del retrato de la escritora en la prestigiosa Galería de Cartageneros Ilustres de la institución. «La obra del reconocido fotógrafo cartagenero Díaz Burgos, se une a otros nombres destacados de la historia local como Carmen Conde e Isaac Peral», explicó el edil de Cultura.

María Teresa Cervantes, nacida en 1931 y autora de más de 35 libros, entre ellos obras significativas como Ventana de amanecer o El tiempo es todo mío, fue una de las poetas más representativas de la ciudad con una carrera literaria de casi siete décadas. El homenaje en el Casino dio inicio a su temporada de tertulias con una iniciativa dirigida por Cándido Román Cervantes, donde amigos, familiares y autoridades compartieron recuerdos y reflexiones sobre la trayectoria personal y poética de la autora.

María Teresa Cervantes legó al Ayuntamiento de Cartagena su vivienda en el barrio de Los Dolores, junto con su biblioteca y bienes muebles, mostrando su profundo vínculo y generosidad hacia su ciudad natal.