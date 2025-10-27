Talan los árboles enfermos y plantan más flores en el Parque de los Juncos de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines, está llevando a cabo un plan integral de mejora en el Parque de los Juncos. «Estas labores buscan conservar este espacio en buen estado, garantizar su uso público y mejorar la experiencia de los cientos de vecinos que pasan diariamente por el parque», indican fuentes municipales.

Entre las actuaciones ya realizadas destacan la pintura de bancos y muros, así como el refaldado del arbolado y la limpieza diaria de los parterres. Estos trabajos contribuyen a mantener la imagen del parque y a mejorar su funcionalidad como zona de paseo y descanso, apuntan desde el equipo de Gobierno de Noelia Arroyo.

No obstante, habrá más actuaciones. «En las próximas semanas está prevista una nueva fase de trabajos que incluirá la plantación de flor de temporada en varios parterres del parque, así como la resiembra de aquellas zonas que lo requieran, con césped adaptado tanto a zonas de sombra como de sol», detallan desde el Consistorio de la ciudad portuaria.

También se procederá a la tala de árboles secos o enfermos y a la retirada de arbustos en mal estado. Posteriormente, estos ejemplares serán repuestos. Estas labores incluyen además el recorte de masas arbustivas que dificultan la visibilidad, especialmente en las zonas de paso, con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de los caminos interiores, apuntan desde el Ayuntamiento.

Por último, está prevista la pintura de las pérgolas y la reparación de los caminos, completando así la puesta a punto del mobiliario y los elementos estructurales del parque, concretan las fuentes.

La concejala del Distrito, Cristina Mora, subrayó que «estas mejoras forman parte del trabajo coordinado que impulsa el Equipo de Gobierno municipal entre todos los servicios del Ayuntamiento para seguir mejorando los servicios en los barrios y atender las peticiones vecinales».

«La colaboración entre las distintas áreas municipales permite dar una respuesta integral a las necesidades de los vecinos, especialmente en espacios tan utilizados y apreciados como el Parque de los Juncos», dijo.

La edil manifestó que el Parque de los Juncos es un espacio con gran dinamismo y actividad, donde se celebran a lo largo del año numerosos eventos y encuentros. Recientemente, acogió el encuentro de asociaciones de jóvenes del municipio y los actos centrales de la Semana Europea de la Movilidad. También durante la Navidad se transforma en un espacio de ocio y divertimento familiar tematizado, indica el Consistorio.