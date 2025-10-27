La Comisión de Hacienda desestima investigar la compra del Teatro Circo de Cartagena

La Comisión Informativa de Hacienda e Interior, presidida por el concejal del área, Ignacio Jáudenes, en la sesión ordinaria de este lunes ha dictaminado desfavorablemente la propuesta presentada por el grupo municipal MC Cartagena para la creación de una Comisión de Investigación sobre la compra y situación actual del Teatro Circo. La iniciativa ha contado con los votos favorables de MC, PSOE y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, y con los votos en contra de los grupos del gobierno local, PP y Vox.

Asimismo, en la sesión que se ha dictaminado favorablemente por unanimidad el inicio del expediente de Honores y Distinciones municipales para la erección de un monumento en homenaje al Capitán Alatriste, personaje literario creado por el escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte.

La propuesta, elevada por Alcaldía, contempla como emplazamiento de la escultura la plaza de las Casas del Rey, espacio que será remodelado y acondicionado para tal fin, en reconocimiento a la vinculación simbólica del personaje con dicho enclave. La iniciativa busca destacar la proyección que el autor ha dado a la ciudad de Cartagena y a su historia a través de su obra.

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad la incorporación del concejal Juan Pedro Torralba como portavoz del Grupo Mixto Sí Cartagena en las Comisiones del Pleno, así como su designación como representante municipal en diversas entidades y órganos colegiados.