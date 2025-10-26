S62 Tonina, el futuro icono de Cartagena como ciudad de los submarinos

El pasado viernes 17 de octubre, en las instalaciones del carenero de Navantia en Cartagena, la Armada española cedía a la ciudad el Submarino S62 Tonina, para ser convertido en los próximos años en buque museo, en un emotivo acto que congregó, entre otros, a un nutrido grupo de submarinistas que a lo largo de su vida activa habían estado destinados en él en algún momento.

Este submarino era el segundo de las cuatro unidades construidas de la fantástica serie conocida como Daphné, fabricados todos ellos en las gradas de la factoría cartagenera de la Empresa Nacional Bazán, actual Navantia, a principios de la década de los 70 del pasado siglo. Con nombres todos ellos de cétaceos marinos, completaban la serie el S61 Delfín, entregado a la Armada solo unos pocos meses antes de que lo hiciera el Tonina, el S63 Marsopa y el S64 Narval, que irían causando alta de manera paulatina, y cuyos nombres citados les serían asignados mediante la Orden Ministerial nº 218/73, fechada en Madrid, el 29 de marzo de 1973.

Todos ellos, gemelos, tenían una eslora de 57,8 metros, con 6,75 de manga, calando 4,6 metros estando habilitados para bajar a la considerable profundidad de 300 metros, que era lo que en el argot submarinista se conoce como cota máxima operativa, o cota de seguridad, a la que se bajaba habitualmente, aunque los ingenieros que los diseñaron calcularon ‘en papeles’ la cifra de 475 metros como ‘cota de colapso’, a la que se podría haber llegado a bajar en caso de guerra o de extrema necesidad, cota a la que afortunadamente nunca hubo la necesidad de llegar a comprobar si realmente era fiable.

También, su armamento era importante, toda vez que disponían de 12 tubos lanzatorpedos, 8 a proa y 4 a popa.

En los lustros siguientes, estas cuatro unidades llegarían a rendir excelentes servicios, llegando a ser piezas fundamentales de la defensa nacional, pues venían a mejorar notablemente las capacidades que tenían entonces las unidades en servicio en el Arma Submarina española, y en la que llegaron a ser calificados como ‘la punta de lanza’ de nuestro poder ofensivo naval.

De patente francesa, construidos dentro del entonces llamado Plangenar (abreviatura de Plan General de la Armada), estos submarinos formaron parte de un ambicioso proyecto de renovación de unidades navales. Sus buenas prestaciones hicieron que Francia lograra exportar unidades gemelas a Pakistán, Portugal y Sudáfrica, submarinos que junto con todas las unidades que prestaron servicio en la Marine Nationale Française, formaron en total un considerable número, con la particularidad de que todos los de las armadas citadas habían salido de astilleros franceses, a excepción de los cuatro españoles que lo hicieron, como ya quedó dicho, en las instalaciones de la extinta Empresa Nacional Bazán, hoy Navantia, en su astillero de Cartagena, único del todo el territorio nacional con la tecnología suficiente para construir este tipo de unidades submarinas, acuerdo que el Gobierno de España rubricó en su momento con su homónimo francés un lejano 16 de junio de 1966 y que contemplaba, entre otras particularidades, que los operarios que trabajasen en su construcción serían españoles, que previamente habían realizado cursos en Francia, aunque el proceso de construcción estuvo supervisado por ingenieros del país vecino.

Contabilizó un total de 200.000 millas náuticas navegadas, como dar la vuelta al mundo nueve veces

Por lo que respecta particularmente al Tonina, su quilla se había arbolado el 2 de marzo de 1970, siendo puesto a flote en una ceremonia que tendría lugar el martes 3 de octubre de 1972, y en la que actuaría de madrina la señora Carmen Granda de Díaz. Poco después empezaría un exigente proceso de pruebas de mar, para ser entregado definitivamente a la Armada el 10 de julio del año siguiente, 1973, siendo su primer comandante el entonces capitán de corbeta Fº Javier Cavestany García, que alcanzaría años después el empleo de contralmirante, y recientemente fallecido cuando estaba a solo un trimestre de haber cumplido los 100 años de edad. A este primer comandante, durante los más de 6 lustros en que el S62 Tonina estuvo en servicio, le seguirían 15 más, dándose la circunstancia de que el actual jefe del Arsenal de Cartagena, que presidió la entrega del buque a la alcaldesa de la ciudad Noelia Arroyo, vicealmirante Alejandro Cuerda, sería precisamente el último comandante de esa larga lista de dieciséis capitanes de corbeta que tuvieron el privilegio de ostentar su mando.

Así ha sido la cesión del submarino 'Tonina' al Ayuntamiento de Cartagena / Iván Urquízar

Este submarino, que en los próximos años será sometido a los trabajos que concluirán dejándolo convertido en buque museo, ostentó en el momento de causar baja en la LOBA (Lista Oficial de Buques de la Armada), con fecha 30 de septiembre de un ya lejano 2005, el récord de haber sido hasta ese momento el submarino que había estado más años en servicio en la Armada, habiendo navegado en sus entrañas casi 1.500 personas entre jefes, oficiales, suboficiales, cabos y marineros, dotaciones para las que el almirante Cuerda, en su emotivo discurso de donación del submarino a la ciudad, tuvo una mención especial por haber logrado, entre todos, que el Tonina llegase a cumplir tantos años de servicio ininterrumpido al servicio de la Armada, sin haber llegado a sufrir averías de importancia, haciendo bueno su lema en latín (todos los buques de la Armada española, tradicionalmente, tienen su lema en esta lengua), que en su caso era ‘De profundis domun mean fecit’, que traducido al castellano venía a significar «De las profundidades marinas hice mi hogar».

Así pues, haciendo bueno su propio lema, a lo largo de toda esa intensa vida operativa el Tonina llegó a contabilizar, según reflejan los propios «cuadernos de bitácora» del buque, un total de 200.000 millas náuticas navegadas, lo que supone, en distancia recorrida, el equivalente a haberle dado la nada despreciable cifra de nueve vueltas al mundo, ¡ahí es nada!, habiendo permanecido igualmente a lo largo de su vida activa 31.000 horas en inmersión, que viene a suponer haber estado 3 años y medio bajo el mar. Cifras realmente importantes, que le hacen haber pasado a la historia del Arma Submarina española como uno de los submarinos más rentables de los que han prestado servicio.

Diego Quevedo Carmona es oficial de la Armada (retirado) y antiguo miembro de la dotación del submarino S62 Tonina