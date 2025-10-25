Más de dos millones de euros para hacer obras en 58 centros escolares de Cartagena

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado el contrato de mantenimiento de colegios públicos, tras las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y del Servicio Regional de Defensa de la Competencia, que detectaron indicios de colusión entre dos de las empresas licitadoras, tal y como indican fuentes municipales en un comunicado de prensa.

El lote 1 ha sido adjudicado a Elecnor y el lote 2 a Serveo, ambos con un total de 29 centros escolares por lote, detallan desde el equipo de Gobierno municipal. El lote 1, en concreto, ha sido adjudicado por 1.209.585 euros más IVA, y el lote 2 por 1.160.523 euros más IVA.

«El contrato incluye labores de mantenimiento general, reparación de instalaciones deportivas interiores y exteriores, supresión de barreras arquitectónicas, tratamiento de superficies y masas arbóreas, control de plagas y suministro de material necesario para el correcto funcionamiento de los centros», destacan desde el Consistorio de la ciudad portuaria.

Por otro lado, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado el contrato para el suministro y montaje de cámaras de videovigilancia en carreteras y accesos a núcleos urbanos del municipio.

A la licitación concurrieron ocho empresas, ninguna de las cuales presentó ofertas temerarias. Tras la evaluación económica, se propuso como adjudicataria a Alarmas Gama, por importe de 120.826,45 euros más IVA.

El contrato contempla la instalación de más de 60 cámaras, con un mínimo de 67 unidades tipo bullet, dotadas de tecnología IP inalámbrica de intemperie, kit solar y router de transmisión 4G, junto con 67 licencias ANPR para la lectura de matrículas e integración en la plataforma de gestión municipal, explica el Consistorio.

El montaje se realizará aprovechando columnas de alumbrado y semáforos existentes, sin necesidad de obra civil. La empresa adjudicataria asumirá los medios técnicos necesarios para la completa instalación y puesta en marcha.

La actuación se enmarca en el Plan Integral de Seguridad Municipal, que también incluye la modernización de la flota policial, la creación de nuevas sedes y la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones.

Durante el pasado mes de abril ya se instalaron otras 59 cámaras, sumándose a una red que actualmente alcanza alrededor de un centenar de dispositivos. El sistema se monitoriza desde la Sala de Control del Parque de Seguridad, mejorando la regulación del tráfico y reforzando la seguridad en espacios urbanos, patrimoniales y turísticos.