Este sábado 25 de octubre, el Proyecto Spasrtaria celebra en el Teatro Romano de Cartagena el Congreso y Corro Espartero: Esparto y aromáticas, cultivo y futuro industrial, una jornada que reunirá a especialistas, artesanos, instituciones y empresas del sector para debatir sobre el presente y el futuro de los aprovechamientos forestales sostenibles en la Región de Murcia.
El encuentro abordará los usos tradicionales y las nuevas oportunidades que ofrecen el esparto y las plantas aromáticas en ámbitos como la bioconstrucción, la restauración ambiental, la alimentación, la cosmética o la farmacia. La jornada combinará ponencias técnicas, coloquios y espacios de demostración, con la participación de expertos del ámbito académico, empresarial y artesanal.
Entre los contenidos programados destacan las ponencias sobre aprovechamiento de la fibra de esparto en bioconstrucción y restauración patrimonial, masas forestales, nuevas plantaciones y restauración ambiental, y un coloquio sobre cultura, riqueza industrial y restauración ambiental, con representantes de entidades del sureste vinculadas a la artesanía, la investigación y el emprendimiento verde. También se celebrará un corro espartero, una demostración práctica de trenzado tradicional, y una exposición de material artesanal que podrá visitarse en el Casino de Cartagena del 24 al 31 de octubre.
- Qué: Congreso y Corro Espartero: Esparto y aromáticas, cultivo y futuro industrial
- Cuándo: 25 de octubre
- Dónde: Teatro Romano de Cartagena
- Actividades complementarias: Exposición de material artesanal (Casino de Cartagena, del 24 al 31 de octubre)
- Acceso libre hasta completar aforo
El congreso coincide con el VI aniversario de la declaración del esparto como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (Real Decreto 295/2019, de 22 de abril), reafirmando la importancia de esta planta en la identidad, la economía y el paisaje del sureste.
Spartaria es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Cartagena, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Colaboran la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (Cetenma) y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).
El proyecto impulsa la recuperación ambiental de montes y paisajes en Cartagena, Moratalla y Calasparra, fomentando el uso sostenible de recursos naturales y la creación de empleo verde a través del aprovechamiento del esparto y las plantas aromáticas.
Más información sobre Spartaria en www.spartaria.cartagena.es