Aparcamientos, zona canina y pista polideportiva para el Monte Sacro

El Ayuntamiento de Cartagena destinará 1,4 millones de euros a la adecuación provisional del Monte Sacro, que incluirá dos aparcamientos con unas 220 plazas, una pista polideportiva para uso infantil, un parque canino y una zona con arbolado y mobiliario urbano, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El proyecto, aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad municipal Casco Antiguo, actuará sobre 14.000 metros cuadrados del casco histórico para ordenar accesos, mejorar la movilidad y ofrecer nuevos espacios de uso ciudadano mientras se prepara el desarrollo definitivo del cerro.

Arroyo, explicó que la actuación «pretende dar utilidad inmediata a una zona que necesitará grandes inversiones en el futuro, pero que ya puede servir a los cartageneros como espacio de encuentro y convivencia». Las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, se licitarán en los próximos días y se desarrollarán con mínima intervención sobre el terreno y bajo supervisión arqueológica permanente.

Plataforma única

El proyecto incluye dos explanadas de aparcamiento, completamente valladas, con capacidad para unas 220 plazas, situadas junto a las calles San Cristóbal Larga, Martín Delgado y Monroy. El objetivo es reducir la presión de estacionamiento en el centro histórico mediante un sistema pavimentado e iluminado, con carácter temporal y reversible.

También se acondicionarán los viales existentes —Lizana, Villalba Larga, San Cristóbal Larga, del Pozo— y se abrirá una nueva conexión con Muralla de Tierra. Todos los caminos serán de plataforma única accesible y contarán con 54 puntos de luz LED, canalizaciones soterradas y eliminación del tendido aéreo.

En la vertiente urbana, se creará un parque de barrio entre Villalba Larga y el nuevo vial, con arbolado autóctono, mobiliario y áreas de esparcimiento. El diseño incorpora un parque canino vallado de 613 metros cuadrados y una pista polideportiva de 395 metros cuadrados.

La alcaldesa ha adelantado que el coste del aparcamiento será de 1 euro diario y que esta recaudación se destinará a fines solidarios. Arroyo subrayó que se trata de «una fase transitoria, prudente y respetuosa con el valor arqueológico del monte», recordando que «se han realizado cerca de 40 sondeos para conocer la realidad del subsuelo y garantizar que las obras no afecten a posibles restos».

Informe favorable

El proyecto cuenta con informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural y ha sido diseñado con pavimentos temporales, escasa remoción de terreno y materiales de bajo impacto ambiental.

El Monte Sacro, considerado una de las reservas arqueológicas más relevantes del casco histórico, formará parte de los ejes de conexión entre la muralla de tierra y el conjunto monumental del centro. «Hoy damos un paso para abrir el cerro a la ciudad, hacerlo accesible y útil, mientras se prepara su futuro», concluyó la alcaldesa.