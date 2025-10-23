La programación más terrorífica de Halloween llega a Cartagena: 'En Ocasiones Veo Cortos'

Juventud del Ayuntamiento de Cartagena ha preparado un completo programa especial con motivo de Halloween, en el que destaca la celebración del XI Certamen “En Ocasiones Veo Cortos”, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que promueve la creatividad y el talento en el género del terror. El certamen de cortos se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, a las 21:00 horas, en el Centro de Recursos Juveniles, situado en el Paseo Alfonso XIII, 53.

Este año se presentan dos categorías: la Sección Principal, dirigida a cortometrajes de terror realizados por cineastas profesionales y aficionados de cualquier parte del mundo, y la Sección Jóvenes de Cartagena, destinada a jóvenes realizadores locales de entre 14 y 30 años, que en esta edición proyectarán todos los cortometrajes presentados.

El jurado realizará una primera revisión de los trabajos, aunque será finalmente el público asistente quien vote el cortometraje ganador durante la proyección. El certamen otorga 600 euros de premio en la Sección Principal y 250 euros en la Sección Jóvenes de Cartagena.

La edición de este año ha batido récord de participación, con 123 inscripciones procedentes de 11 países. Además de España, se han recibido cortometrajes de Brasil, Argentina, Italia, Francia, Colombia y Australia, entre otros. De todos ellos, se proyectarán seis cortos seleccionados en la Sección Oficial, mientras que en la sección juvenil se podrán ver las producciones realizadas por jóvenes del municipio.

Un sinfín de actividades terroríficas gratuitas

Paralelamente al certamen, Juventud ha organizado una noche repleta de actividades gratuitas para disfrutar de un Halloween diferente. Desde talleres creativos hasta experiencias inmersivas, todas se desarrollarán el 31 de octubre, también a partir de las 21:00 horas en el Centro de Recursos Juveniles.

Entre las propuestas, destaca el Taller de Doblaje de Voz – Especial Películas de Terror, una experiencia divertida y formativa para quienes quieran aprender a interpretar y modular la voz en escenas de miedo; el Taller de Cocina para Brujas y Brujos, donde los jóvenes aprenderán a preparar recetas terroríficas y decoraciones temáticas; y el Taller Creativo “Tazas de Halloween”, una oportunidad para diseñar y personalizar tu propia taza inspirada en la noche más escalofriante del año.

El plazo de inscripción para todos los talleres abrirá el jueves 23 de octubre a las 17:00 horas, a través de la web juventud.cartagena.es

La programación continuará el 1 de noviembre con el Pasaje del Terror “Academia Jaja – El Laberinto”, una experiencia que va más allá del clásico recorrido de sustos: se trata de un auténtico juego de estrategia, intriga y terror, en el que grupos de entre 4 y 6 participantes deberán interactuar con el espacio y con distintos personajes para avanzar en la historia. La actividad tendrá lugar en la Calle Balcones Azules, de 20:00 a 01:00 horas, con entrada libre por orden de llegada, y está dirigida a mayores de 14 años.

Como broche final del programa se ha organizado una salida a PortAventura, los días 8 y 9 de noviembre, una escapada llena de adrenalina y diversión en el parque temático más terrorífico del país. El viaje incluye traslados en autobús, alojamiento dentro del parque en el Hotel PortAventura, entradas para dos días al parque y un día a FerrariLand. La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 35 años y, aunque las plazas están casi completas, aún pueden consultarse las últimas disponibles escribiendo a tla@ayto-cartagena.es

Además, las asociaciones juveniles de Cartagena han preparado su propia programación de actividades abiertas a todos los públicos y que puede consultarse en la agenda de actividades de la web juventud.cartagena.es