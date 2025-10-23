Una nueva línea de autobús conectará cada 30 minutos el puerto con la UCAM Cartagena

La Junta de Gobierno local de Cartagena ha aprobado hoy la creación de la Línea Universidades, un nuevo servicio de autobús urbano que comenzará a funcionar el 3 de noviembre de 2025 y conectará directamente el Puerto con el campus de la UCAM, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo. "La línea Universidad mejorará la movilidad de los estudiantes entre los campus, refuerza la red de transporte y alivia las líneas 7 y 5, especialmente cargadas en horas punta", ha explicado.

El recorrido de 7,1 kilómetros partirá del Paseo Alfonso XII y discurrirá por la Cuesta del Batel, Capitanes Ripoll, Paseo Alfonso XIII, Alameda de San Antón, avenida de Colón y avenida Juan Carlos I, hasta llegar al campus de la UCAM, donde se habilitará una parada interior para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios. La línea tendrá una frecuencia de cada 30 minutos, con 52 expediciones diarias durante el curso académico, y se suspenderá entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, así como los fines de semana y festivos, según han indicado fuentes municipales en una nota de prensa.

Según Arroyo, "el transporte urbano debe adaptarse a los cambios de la ciudad, y Cartagena, como ciudad universitaria, necesita un servicio que conecte mejor sus campus, reduzca la saturación de las líneas actuales y ofrezca una alternativa real al uso del coche. ".

La creación de esta línea aliviará la presión sobre las rutas más utilizadas por universitarios, especialmente la Línea 7 (Santa Ana-Cartagena) y la Línea 5 (Lo Campano-Gabatos), que presentan vehículos completos en hora punta.

El coste anual estimado del nuevo servicio asciende a 262.500 euros, y el Ayuntamiento ha autorizado un gasto inicial de 52.515 euros para los dos últimos meses de 2025. El expediente cuenta con todos los informes favorables técnicos, económicos y jurídicos, y se integrará en el contrato vigente con Transportes Urbanos de Cartagena (TUCARSA).

La nueva línea forma parte del plan de modernización del transporte público que el Gobierno local puso en marcha hace dos años. En 2024 se registraron 7.017.495 viajeros, frente a los 6 millones del año anterior, un incremento que, según Arroyo, "demuestra la eficacia de las medidas que hemos implantado y una gran respuesta de los cartageneros cuando mejora la calidad de los servicios". La alcaldesa ha reiterado que el Ayuntamiento continuará con sus planes de mejora del transporte público, con los que desde 2022 se han renovado el 60% de la flota con autobuses híbridos, menos contaminantes y equipados con servicios como Wi-Fi, además de reforzar las líneas de mayor demanda y aumentar las frecuencias.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que actualmente la aportación del Estado es del 20% en la subvención de los diferentes billetes y bonos, mientras que el otro 20% lo pone el Ayuntamiento. "El Gobierno Central se comprometió a sufragar el 30% de la reducción del precio del billete para el transporte público y no ha cumplido con su palabra", ha asegurado Arroyo que ha señalado que el motivo es que "se han seguido calculando las estadísticas en base al uso del transporte con los datos de 2023 y 2024."

Desde el inicio del plan, la red municipal ha ganado 2,5 millones de usuarios.

Estatua de Alatriste

La Junta de Gobierno también ha aprobado el expediente de realización y suministro de la obra escultórica del Capitán Alatriste, mediante un gasto de plurianual de 86.300 euros. El contrato tiene un plazo de ejecución de seis meses con inicio previsto el 1 de noviembre de 2025, y finalización abril de 2026.

La obra será un homenaje al personaje novelesco y a su creador, el escritor cartagenero, Arturo Pérez-Reverte y formará parte de las actuaciones de valorización cultural y urbana vinculadas al entorno de Cartagena como destino turístico e histórico.