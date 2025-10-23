MC denuncia que hay un pabellón con vestuarios llenos de óxido

«Las personas con movilidad reducida también merecen dignidad y condiciones adecuadas». Es la denuncia que hace el concejal de MC Cartagena, Ricardo Segado, tras haber comprobado in situ las lamentables condiciones en las que se encuentra el aseo para personas con movilidad reducida en el Pabellón Central de Wssell de Guimbarda. «Óxido, suciedad, inaccesibilidad y un mobiliario inadecuado es lo que se encuentran los usuarios que quieren hacer uso de este espacio», denuncia el edil cartagenerista en un comunicado de prensa.

«Una imagen vale más que mil palabras», afirma Segado tras haber comprobado de primera mano el material del aseo: al asiento de la ducha le faltan partes del mismo, haciendo que cualquier usuario se pueda clavar los hierros de abajo cuando se sienta en él. Además, a esto hay que sumarle una barra de apoyo llena de óxido que, en caso de que se mueva, puede hacer que los usuarios se desestabilicen y provocar caídas. Dos puntos básicos en cualquier ducha adaptada para personas con movilidad reducida están en condiciones lamentables en el Pabellón Central.

«Mientras tanto, al PP de Arroyo se le llena la boca de decir que Cartagena es la tercera ciudad más accesible de Europa, pero la realidad dice otra cosa», reprocha el edil.