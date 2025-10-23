Lanzan una app para explorar Cartagena como turista y para hacer trámites como vecino

El Ayuntamiento ha lanzado ‘Cartagena Viva’, «una app para acceder los servicios municipales y descubrir la ciudad como turista», indican fuentes municipales.

En concreto, «los usuarios tienen la posibilidad de personalizar su experiencia, escogiendo las funciones que más vayan a utilizar, creando así un menú de favorito», detallan desde el Consistorio, al tiempo que precisan que «la app permite al usuario final elegir su perfil: residente o visitante».

En concreto, «para los residentes, ofrece una plataforma que facilita el acceso a servicios municipales, la realización de trámites administrativos y la participación en decisiones municipales, mejorando así la eficiencia y la calidad de vida urbana». Además, «la aplicación permite a los usuarios finales elegir su perfil, ya sea como residente o visitante, y acceder a información y servicios personalizados según sus necesidades».

Por otro lado, «los visitantes se benefician de una experiencia cultural y turística mejorada, con la posibilidad de explorar la ciudad a través de rutas temáticas que incluyen descripciones detalladas e información sobre accesibilidad. Esta funcionalidad no solo les permite conocer más sobre Cartagena, sino que también les ayuda a navegar y descubrir los puntos de interés de la ciudad, también en inglés», destaca el Consistorio.

Diego Lorente, concejal delegado de Nuevas Tecnologías, dijo en la presentación que se trata de «la aplicación más completa y útil que el Ayuntamiento ha desarrollado hasta la fecha».

«Con ella, Cartagena se posiciona a nivel tecnológico junto a otras grandes capitales españolas, apostando por la ciencia de datos y sus beneficios para la ciudad, sus residentes y visitantes», apuntó.

Cambiadores y parking

Otra de las bondades de Cartagena Viva es que sirve de escaparate para los comercios del municipio, así como de las diferentes propuestas de ocio e infraestructuras deportivas de Cartagena. Así, el comercio se ve favorecido por una plataforma de gestión interna que se refleja en los perfiles de residente y visitante, promoviendo la economía local y ofreciendo a los negocios una mayor visibilidad y participación en el ecosistema de la ciudad. La misma también muestra eventos deportivos e integra las instalaciones deportivas y parques activos, fomentando así un estilo de vida activo y saludable entre los residentes y visitantes.

Se pueden consultar horarios e itinerarios de autobuses, así como consultar en el apartado ‘Cartagena Accesible’ la ubicación de aseos accesibles, cambiadores inclusivos y plazas de estacionamiento de vehículos destinas a personas con movilidad reducida. Y, ante cualquier emergencia climática, ‘Cartagena Viva’ estará disponible para mandar avisos de emergencia a todos los usuarios, subrayan desde el Ayuntamiento.