Más de 400 nadadores de toda España bordearán este sábado el faro de Cabo de Palos

La prueba arrancará a las 10.00 horas de la bocana del puerto

Cartel de la Travesía Internacional a Nado al Cabo de Palos (TIMONCAP)

Cartel de la Travesía Internacional a Nado al Cabo de Palos (TIMONCAP) / AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

E.P.

Más de 400 nadadores procedentes de toda España participarán este sábado en la undécima edición de la Travesía Internacional a Nado al Cabo de Palos (TIMONCAP), una prueba organizada por el Club Natación Máster Murcia con la colaboración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena.

La prueba, que discurrirá por las calas naturales del entorno de Cabo de Palos, arrancará a las 10.00 horas de la bocana del puerto para realizar un recorrido contrario a las agujas del reloj bordeando todos los islotes hasta llegar a la playa de Levante.

En total, los participantes, que, como novedad, deberán llevar su propia boya de seguridad, recorrerán unos 3.500 metros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

