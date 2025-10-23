Más de 400 nadadores de toda España bordearán este sábado el faro de Cabo de Palos

Más de 400 nadadores procedentes de toda España participarán este sábado en la undécima edición de la Travesía Internacional a Nado al Cabo de Palos (TIMONCAP), una prueba organizada por el Club Natación Máster Murcia con la colaboración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena.

La prueba, que discurrirá por las calas naturales del entorno de Cabo de Palos, arrancará a las 10.00 horas de la bocana del puerto para realizar un recorrido contrario a las agujas del reloj bordeando todos los islotes hasta llegar a la playa de Levante.

En total, los participantes, que, como novedad, deberán llevar su propia boya de seguridad, recorrerán unos 3.500 metros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.