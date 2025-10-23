Más de 400 nadadores de toda España bordearán este sábado el faro de Cabo de Palos
La prueba arrancará a las 10.00 horas de la bocana del puerto
E.P.
Más de 400 nadadores procedentes de toda España participarán este sábado en la undécima edición de la Travesía Internacional a Nado al Cabo de Palos (TIMONCAP), una prueba organizada por el Club Natación Máster Murcia con la colaboración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena.
La prueba, que discurrirá por las calas naturales del entorno de Cabo de Palos, arrancará a las 10.00 horas de la bocana del puerto para realizar un recorrido contrario a las agujas del reloj bordeando todos los islotes hasta llegar a la playa de Levante.
En total, los participantes, que, como novedad, deberán llevar su propia boya de seguridad, recorrerán unos 3.500 metros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.
