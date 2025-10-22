El vandalismo desespera a los vecinos de Pozo Estrecho en Cartagena: "Queremos más policías"

Varios vehículos que estaban aparcados en la calle amanecieron este martes con las lunas destrozadas en la población de Pozo Estrecho, en Cartagena, donde los vecinos se quejan de la falta de seguridad en el barrio, dado que «llevamos así por lo menos un año», aseguran.

«Esta mañana (por ayer) he salido para ir a natación, sobre las siete menos diez, y he visto que el coche de mi pareja, aparcado en la calle, tenía el cristal del conductor roto», explica Eulalia (nombre ficticio), una vecina de la zona que prefiere no facilitar su identidad por temor a represalias.

"Había un portátil valorado en 800 euros en el coche y no se lo han llevado", apunta Eulalia

«Tenemos un grupo de vecinos del pueblo y he leído que van por lo menos cinco coches esta madrugada», manifiesta la mujer. En su caso en concreto, «no echamos nada en falta» del interior del vehículo vandalizado, en el cual «había un portátil valorado en 800 euros y no se lo han llevado». Lo de romper los cristales «no sé si es para fastidiar», llega a pensar la perjudicada. Eso o que el individuo que lo hizo fuese sorprendido por alguien en plena ‘hazaña’.

Los residentes explican que, dado que hace meses que sufren este vandalismo, pensaron en recurrir a cámaras de vigilancia, «pero no podemos grabar en la vía pública». Para ellos, la solución es clara: «Queremos que haya más presencia policial».

Los destrozos se concentraron en una zona conocida como ‘de los chalés’ de una localidad, al norte del centro de Cartagena, que no llega a los 5.000 habitantes.

Al respecto, la concejala de MC Cartagena María Antonia Pérez Galindo resalta que «más allá de la pérdida material y los destrozos, lo más grave es la sensación de total impunidad que se da en esta zona». La formación cartagenerista lamenta que estas noches de vandalismo ocurren «mientras la alcaldesa se vanagloria de tener cubierta la plantilla de la Policía Local con 300 efectivos, asegurando que la seguridad de nuestros barrios y diputaciones estaba garantizada, tal y como manifestó en la inauguración del cuartel de Cuesta Blanca hace unos días».

Desde MC subrayan que «a pesar de haber un cuartel de la Policía Local en Pozo Estrecho, no existe la suficiente presencia de patrullas durante el horario nocturno».

Lo que dice el Consistorio

A preguntas de este diario, desde el Ayuntamiento de Cartagena subrayaron que su «compromiso con el bienestar y la tranquilidad de los cartageneros es firme» y recordaron que hay en marcha «un Plan Integral de Seguridad que abarca a todos los barrios y diputaciones, además del núcleo urbano».

«El año que viene abrirá el nuevo cuartel de Los Dolores y se está redactando el proyecto para el nuevo cuartel de La Aljorra. Todo ello sumado a que la Policía Local cuenta con una plantilla al cien por cien, se ha mejorado la flota de vehículos, material y comunicaciones, se han creado unidades especializadas y se ha instalado una red de cámaras para mejorar el seguimiento policial en todo el municipio», remarcaron.

El citado plan contempla «la renovación del armamento y los sistemas de comunicación, así como la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones», aseveran.