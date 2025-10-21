Patrimonio
La Virgen titular de la Cofradía California, al taller durante tres meses
La rehabilitación de la imagen, una obra de Mariano Benlliure y símbolo de la Cofradía California, se prolongará durante tres meses en el Centro Regional de Restauración: será un "proceso integral"
La imagen de la Virgen del Primer Dolor, obra del escultor Mariano Benlliure y Gil (1862-1947), fue despedida este martes en Cartagena antes de su traslado al Centro de Restauración de la Región de Murcia, dependiente de la consejería de Cultura, donde en los próximos meses será sometida a un proceso de estudio y restauración que garantizará su conservación y permitirá que vuelva a lucir con todo su esplendor en la próxima Semana Santa cartagenera, informa la Comunidad en una nota.
Realizada en 1946 por encargo de José de la Figuera y Calín, Marqués de Fuente el Sol y hermano mayor de la cofradía, la escultura fue concebida para reemplazar la talla original de Francisco Salzillo, destruida en 1936. Desde entonces, forma parte del patrimonio escultórico de la Cofradía California y culmina cada Miércoles Santo la tradicional ‘Magna Procesión California’.
Benlliure aceptó el encargo con ciertas reticencias, consciente del difícil cometido de sustituir la carismática imagen salzillesca venerada en Cartagena desde 1750. Finalmente, el artista valenciano logró una representación profundamente emotiva del dolor mariano, inspirándose en un busto esbozado años antes para Zamora, recordaron desde el Ejecutivo regional en una nota de prensa».
Ahora la talla será sometida a un «proceso integral». «La Virgen del Primer Dolor luce en procesión un suntuoso manto diseñado por Balbino de la Cerra y bordado en oro sobre terciopelo encarnado por Anita Vivancos en 1960, y procesiona sobre un trono cartagenero que sigue el modelo creado por Francisco Requena para la anterior imagen. En el año 2000, fue coronada canónicamente por el obispo de la Diócesis, Manuel Ureña, como muestra del profundo apego hacia esta devoción», detallaron desde la Comunidad.
