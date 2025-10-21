El PSOE exige actualizar la "obsoleta" normativa de los quioscos en Cartagena

El Grupo Municipal Socialista en Cartagena denuncia «la nefasta situación que viven los concesionarios de los quioscos municipales porque el Gobierno de Noelia Arroyo lleva más de cinco años para renovar la normativa que rige su uso y concesión, porque la actual data de 1998 y está obsoleta», indican desde el partido.

Recuerdan que «la actual normativa limita el uso de los quioscos a la venta de prensa y revistas, chucherías y pequeños juguetes, por lo que no son rentables», a lo que añaden que «Arroyo prometió hace cinco años que se iba a renovar la normativa para actualizarla y ampliar el uso que se puede dar a estos establecimientos, pero no se ha llevado a cabo».

«En febrero aseguró que la nueva normativa se llevaría a junta de Gobierno en marzo, pero no se hizo. En mayo anunciaron que se iban a solicitar informes sectoriales y en junio que se iban a reunir con Hostecar. Pero más allá de los anuncios, no se ha hecho nada y la normativa sigue sin aprobarse», manifiesta el portavoz socialista en Cartagena, Manolo Torres, que apunta que «la mayoría de los quioscos están abandonados o cerrados».