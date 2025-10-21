Concentración mañana en Cartagena contra la planta de biogás de Los Camachos

Los vecinos y organizaciones de Cartagena que están en contra de la construcción de la planta de biogás de Los Camachos tienen previsto concentrarse mañana miércoles frente a la Asamblea Regional en protesta por la tramitación de esta instalación, que consideran nociva para la salud y el territorio, y de la Ley de Simplificación Administrativa que será debatida en el parlamento murciano, tras haber pasado por Consejo de Gobierno y por el tamiz de los grupos políticos, que no lograrán colocar prácticamente ninguna de sus enmiendas.

Empresas contaminantes

La convocatoria de esta movilización parte de la Plataforma creada por vecinos y empresarios de la zona, que consideran que con la Ley de Simplificación "tendrán las puertas abiertas empresas contaminantes". En la convocatoria difundida por el movimiento contrario a la planta de biogás se alerta de que "bajo el paraguas de la agilidad administrativa se pueden relajar evaluaciones ambientales, reducir la transparencia y limitar la participación pública efectiva, considerando un modelo extractivista que conocemos".

Perjuicios

También señalan los perjuicios que conlleva una instalación de esas características, como macroproyectos intensivos en recursos, malos olores, tránsito constante de camiones, ruidos y pérdida de calidad de vida, además de impactos acumulativos sobre suelos, aguas y aire. Otro de los aspectos en los que se centran es en los daños que, a su juicio, se pueden causar al Mar Menor, una laguna que "no admite atajos, ya que su recuperación exigen más controles, ciencia y participación, no menos".

Los manifestantes están citados a las nueva de la mañana de este viernes bajo el lema 'Se llevan los beneficios, nos dejan la mierda' a las puertas de la Asamblea Regional, donde a esa hora comenzará la sesión parlamentaria, la primera desde las vacaciones.