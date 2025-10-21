El Ayuntamiento de Cartagena anuncia que en el monte de La Atalaya se creará un 'bosque comestible'

El Ayuntamiento de Cartagena «recuperará dos espacios de titularidad municipal en el monte de La Atalaya y en la rambla del barrio de La Concepción, para destinarlos como lugar de esparcimiento, mirador y zona de cultivo de ocio para los vecinos de la zona», indican fuentes municipales.

La propuesta «contempla la construcción de un ‘bosque comestible’, un sistema de cultivo diseñado para imitar la estructura y funciones de un bosque natural, en una parcela situada sobre el barrio, que actuará también como mirador», detalla el Consistorio.

«En este lugar, se plantarán frutales autóctonos (membrillo, cítricos, algarrobos…) y variedades hortícolas. Además, la zona cultivada será vallada para evitar el acceso de animales y se instalará mobiliario urbano», explica.

A su vez, se intervendrá en el área de la rambla, ubicada tras la parroquia de La Concepción. En este espacio, además de pintar el muro perimetral, se plantarán especies aromáticas culinarias (curry, orégano, eneldo…), hortícolas (zanahoria, calabacín…) y flores comestibles, tanto en jardineras elevadas, para facilitar su uso por personas con movilidad reducida, como en otras a ras de suelo, subrayan desde el Consistorio.

La intervención fue presentada por personal del Departamento de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Cartagena y de la consultora EuroVértice en un acto en el edificio de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Concepción.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron decidir la ubicación de los módulos de mobiliario urbano, desarrollados por la Universidad Politécnica de Cartagena, que se instalarán en la zona del mirador. Con formas geométricas y posibles usos diversos, como bancos, papeleras o juegos infantiles, entre otros, las piezas serán fabricadas a partir de restos de construcción impresos en 3D.

Siguiendo la filosofía del proyecto LIFE Bauhausing Europe, esta propuesta innovadora contribuye aún más a fomentar la sostenibilidad del entorno. «Se presentó el estado actual de la licitación para la renovación del edificio de la asociación de vecinos, que servirá para convertirlo en un espacio más sostenible desde el punto de vista ambiental, accesible y adaptado a las necesidades de la comunidad», apunta el Ayuntamiento.