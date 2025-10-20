La falta de transporte público, entre las quejas de los vecinos del litoral

Los colectivos vecinales de las localidades del Mar Menor, Cabo de Palos y La Manga denuncian el malestar de los ciudadanos de sus localidades. Entre los motivos principales se encuentra el transporte público, el desplazamiento por carretera y la vertebración territorial. A esto se une «la degradación progresiva del entorno, la falta de mantenimiento urbano, y la deriva hacia un modelo exclusivamente residencial que pone en riesgo el potencial turístico de la zona».

Así se lo explicaron representantes vecinales a miembros de la formación municipal MC Cartagena con los que mantuvieron un encuentro. En el mismo participaron asociaciones vecinales de Mar de Cristal, Islas Menores, Los Belones, Los Nietos, Villas Caravaning, Los Chaparros, Playa Paraíso, Cabo de Palos y La Manga, así como una representación de la diputación de Rincón de San Ginés y del Distrito 7. En la reunión se encontraba el portavoz de la formación, Jesús Giménez Gallo, que destacó que «los ciudadanos se sienten aislados, olvidados, y con razón. La Manga, Cabo de Palos o Los Nietos no pueden quedar relegados a ser barrios dormitorio, ya que son enclaves con identidad, historia y capacidad para dinamizar Cartagena si se les dota de recursos y planificación».

El grupo cartagenerista afirmó que «dará continuidad a este primer encuentro mediante reuniones individualizadas con cada colectivo, con el objetivo de recoger propuestas concretas y articular medidas que impulsen el desarrollo de la zona este del municipio».

Giménez Gallo concluyó su intervención con un mensaje claro al Gobierno local, dirigido por Noelia Arroyo. «Si no saben o no quieren tratar por igual a los ciudadanos de barrios y diputaciones que a los del centro de la ciudad, lo mejor que pueden hacer es dar un paso al lado ».