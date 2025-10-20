Denuncian que policías de Cartagena ejercen de jefes y cobran su sueldo de agentes rasos: "Una anomalía funcional y operativa"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia denuncia que policías de Cartagena ejercen de jefes en la Comisaría y no lo ven reflejado en la nómina, puesto que cobran su sueldo de agentes rasos, algo que supone "una anomalía, una disfunción" que se une a "la falta de personal en todas las escalas y categorías", no solo en la ciudad portuaria, sino en toda la Región.

Adrián Rodríguez, secretario general del SUP, apunta que "solo se produce una anomalía funcional y operativa, si no que, en el mejor de los casos, se produce una discriminación económica de 500 euros anuales en el caso de desarrollar labores de jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Policía Nacional (ODAC) un policía y de 3.800 euros anuales en los casos que desempeñen labores de coordinación".

Asegura que ha pedido a la Jefatura Superior "en múltiples reuniones que corrija esta situación y coloque al frente de los servicios y de los turnos, especialmente más delicados a un miembro de la escala de mando, pese al posible enfado que pueda provocar en los mismos".

"El más antiguo"

Rodríguez subraya que "la comisaría de Cartagena continúa desabastecida o más bien mal distribuida, de mandos policiales en muchas franjas horarias y dias", a lo que añade que "la existencia de horarios a la carta, hechos para complacer a las escalas de mando, provoca que en muchísimas ocasiones el responsable de la comisaría sea un policía".

"Hasta tal punto, que, en las propias órdenes de servicio viene recogido que, en caso de ausencia de mandos, será el policía más antiguo quien asuma la jefatura de la comisaría", destaca el responsable del SUP, que considera "incomprensible que, en un cuerpo jerarquizado, como es el nuestro, donde las escalas de mando cobran en función de la responsabilidad que asumen, el peso de esa responsabilidad muchas veces recaiga sobre los policías de la escala básica, o en el mejor de los casos, un subinspector, que debe hacer frente, no solo a sus obligaciones, como tal, sino también a las que le vienen dadas por la ausencia de mandos de la escala ejecutiva".

"Turnos a la carta"

Recuerda que la de Cartagena es "una comisaría con más de 300 efectivos, que presta servicio a una ciudad con más de 200.000 habitantes, donde se encuentra un CATE, un CETI, donde tenemos un puerto de cruceros, un puerto de mercancías y un punto negro de tráfico de drogas". Y, pese a eso, "queda en muchas ocasiones atendida y bajo la responsabilidad de un policía de la escala básica".

"Mientras tanto los responsables policiales o muchos de ellos, disfrutan de turnos a la carta, como el que actualmente se desarrollan las noches y que consta de dos noches trabajadas por diez días libres", asevera.

"Además, cuando esta jornada coincide en fin de semana estos mandos policiales hacen jornadas que abarcan desde las 15.00 de la tarde hasta las 8.00 de la mañana, acumulando un servicio de 17 horas consecutivas. En teoría de manera ininterrumpida, si bien en la práctica esto no es así", manifiesta el SUP.