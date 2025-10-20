Los cazaminas Turia y Segura supervisan el fondo de puertos mediterráneos

Los buques cazaminas Segura (M-31) y Turia (M-34) de la Armada española y con base en Cartagena están navegando estos días por aguas del litoral mediterráneo para efectuar tareas de reconocimiento del fondo marino en las proximidades de distintos puertos del Levante español.

Las operaciones Medidas Contra Minas (MCM) en el acceso a los puertos son una actividad rutinaria que se realizada en los principales puertos españoles, con carácter periódico, para actualizar bases de datos de los contactos del fondo marino. Esta tarea «tiene gran trascendencia para tener un mejor conocimiento de nuestros mares, además de contribuir a la protección del patrimonio subacuático», explican desde la Armada.

La operación conlleva unas estrictas precauciones de seguridad con el tráfico marítimo

En la realización de estas actividades, añaden, «hay que establecer, vigilar y cumplir unas estrictas precauciones de seguridad con respecto al tráfico marítimo, especialmente para evitar interferencias con el funcionamiento de las entradas y salidas de los barcos en los puertos».

Esta misión se realiza en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión de las Fuerzas Armadas, con los buques integrados en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

Los cazaminas Segura y Turia pertenecen a la 1ª Escuadrilla de Cazaminas, que está a las órdenes del capitán de Fragata Javier Molina Martínez y tiene su base en el Arsenal Militar de Cartagena. La dotación de ambos buques está formada por 42 marinos, que forman un equipo especializado en la detección, clasificación y destrucción o neutralización de artefactos explosivos sumergidos.

Para ello, cada cazaminas cuenta con una gran maniobrabilidad, un sonar de profundidad variable y dos vehículos submarinos como medios principales para completar esta tarea

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones permanentes de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima con sede también en la ciudad portuaria.