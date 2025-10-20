El Arqva muestra una zafa de loza vidriada del siglo XVIII

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqva) expone estos días al público y hasta el próximo mes de diciembre una zafa de loza vidriada del siglo XVIII que ha sido recientemente adquirida en subasta pública por el Ministerio de Cultura.

La zafa es una pieza de ajuar doméstico elaborada en loza vidriada monocroma, datada con posterioridad a 1714. Probablemente concebida como objeto de ostentación, en su anverso se representa una embarcación con gran dinamismo, ejecutada en claroscuro azul.

La escena, explican desde el Ministerio, muestra velas con banderas desplegadas, adornadas con la cruz de San Andrés y cuatro flores de lis. Este estilo remite a la producción cerámica italiana de Savona (Liguria) y a la de Talavera de la Reina (Toledo), en especial a su serie ‘azul’, realizada bajo la influencia del estilo italiano.