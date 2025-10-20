Arqueología
El Arqva muestra una zafa de loza vidriada del siglo XVIII
E. P.
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqva) expone estos días al público y hasta el próximo mes de diciembre una zafa de loza vidriada del siglo XVIII que ha sido recientemente adquirida en subasta pública por el Ministerio de Cultura.
La zafa es una pieza de ajuar doméstico elaborada en loza vidriada monocroma, datada con posterioridad a 1714. Probablemente concebida como objeto de ostentación, en su anverso se representa una embarcación con gran dinamismo, ejecutada en claroscuro azul.
La escena, explican desde el Ministerio, muestra velas con banderas desplegadas, adornadas con la cruz de San Andrés y cuatro flores de lis. Este estilo remite a la producción cerámica italiana de Savona (Liguria) y a la de Talavera de la Reina (Toledo), en especial a su serie ‘azul’, realizada bajo la influencia del estilo italiano.
- El albergue de Tallante, dos años esperando a sus nuevos usuarios
- El submarino más longevo de la Armada se convertirá en museo en el Espalmador de Cartagena
- Antonio Betancor es reelegido presidente de los empresarios de Los Camachos en Cartagena
- El cuartel de Cuesta Blanca ya es una realidad para los vecinos del oeste de Cartagena
- Cartagena vota contra el convenio colectivo de Navantia
- La muerte masiva de palomas pone en guardia a los vecinos de Los Dolores
- Casco Antiguo adjudica a la segunda la descontaminación de Los Mateos
- Del Olmo apuesta por la identificación biológica para entrar a algunas webs