Antonio Betancor: "Los Camachos tiene que ser un polo propulsor de la Región"

¿Cuál es el principal desafío al que se enfrentan los empresarios de Los Camachos ahora mismo?

El desafío más importante es culminar todos aquellos proyectos que comenzaron hace 16 años. Uno sería que se adecue la rotonda del semillero, que es algo fundamental para la accesibilidad del polígono: es vital e importante para hacerlo competitivo. En segundo lugar, la sede. Ya hay un compromiso verbal de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y creo que se va a concretar en 2026. Aparte, creo que es fundamental el apoyo presupuestario de la Comunidad, para que, en vez de haber 3.000 personas trabajando, lleguemos a unos 15 o 20.000. El fin es que en Cartagena, y en la Región, haya economía circular y que uno de los polos propulsores sea el polígono de Los Camachos.

¿Qué falta por hacer para ello?

Necesitamos que pasen del dicho al hecho y que se declare de interés nacional. Esta semana, mandaré una petición para que nos reciba el director general del SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), para que tanto la Comunidad como el Ministerio de Fomento, de una vez por todas, vayan en una sola dirección respecto a la Zona de Almacenamiento Logístico (ZAL) de los Camachos.

¿Por qué han crecido más de un 50% los afiliados en el último mes?

Quizás porque, en la última reunión que hubo por el tema de la planta de biogás, invité tanto a los asociados como a los propietarios y dije que teníamos que unir las fuerzas y las energías, porque el altavoz reivindicativo es la asociación empresarial. Tenían que estar todos conmigo y ha sido un aluvión de empresas las que se han asociado para ayudarme, conjuntamente con la junta directiva, a que este altavoz sea más grande y más alto.

¿Cuál es la postura al respecto de los empresarios?

Nosotros no estamos en contra de la planta de biogás metano: estamos en contra de la ubicación. Creemos que no es el sitio adecuado, porque no le favorece nada al polígono industrial de Los Camachos. No puede ser que, después de 16 años, nos encontremos que en la etapa norte, que es la ZAL, lo único que nos venga sea una planta de biogás metano. Creemos que no es lo que nos merecemos.

¿Qué se merecen?

Nos merecemos otra cosa: un centro de transporte acorde con la necesidad de nuestros transportistas y un presupuesto para que venga la vía férrea y se consiga en estos cuatro años la verdadera ZAL, que es, ni más ni menos, que las empresas que se instalen allí puedan economizar sus costes. Que esto convierta en más competitivas a estas empresas que se implanten allí. Para eso hay que dotar la iniciativa de un presupuesto auténtico, capaz de impulsar esta ZAL, y eso pasa por la intermodalidad. Y la intermodalidad pasa por la vía férrea.

En Los Camachos se instalará también el nuevo centro de formación de la Fremm, ¿qué le parece esta oportunidad para la zona?

Esto es muy bueno, porque el de Los Camachos es un polígono peculiar: si no es por las industrias que hay, sí que es por su tamaño. Muchas trabajan para el Ministerio de Defensa y para Navantia. Y tienen mucha carencia y falta de mano de obra. Los industriales de Los Camachos reclamamos ese centro de formación tan importante y, cuanto antes se haga, será mejor, para que tengan la oportunidad de trabajar más personas cualificadas y formadas en estas empresas que ya están implantadas en Los Camachos.

¿Algún proyecto que tenga usted en mente?

Conjuntamente con las universidades, las cámaras de comercio y la patronal CROEM, quiero hacer una feria del trabajo donde las empresas puedan estar cogiendo currículums, y para que tengan mayor conocimiento los jóvenes de lo que representa la mayor reserva de suelo de la Región. Necesitamos el apoyo de CROEM, el apoyo unánime y profundo de su presidente y de su junta ejecutiva, para que esos presupuestos que tanto se merecen Los Camachos se hagan realidad y se cumplan nuestras reivindicaciones. La junta directiva y la Confederación de Empresarios de Cartagena (COEC) hacen un trabajo extraordinario pero Ana Correa no es ahora mismo la persona adecuada para liderar COEC.

Por otro lado, y en un ámbito más personal, ¿qué es lo más importante para usted?

Para mí es muy importante la familia. Los valores los aprendí de mi padre, que ha sido el que, mediante el trabajo, la seriedad y la responsabilidad me ha inculcado estos principios. Es muy importante, cuando trabajas para un colectivo, como este, no trabajar para ti, sino para todos los demás; porque, lo que es bueno para todos los demás, será bueno para ti mismo.