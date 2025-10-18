Casco Antiguo adjudica a la segunda la descontaminación de Los Mateos

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena ha aprobado este viernes la adjudicación de las obras de retirada de residuos y descontaminación del solar de Los Mateos, donde el Ayuntamiento tiene previsto construir nuevas viviendas asequibles.

En concreto, la obra será ejecutada por la empresa Jumabeda S.L., única licitadora en el proceso, que presentó una oferta de 434.985,14 euros, impuestos incluidos. El presupuesto de licitación ascendía a 535.273,60 euros. La decisión fue aprobada por mayoría en la reunión del consejo celebrada este viernes, con el voto favorable de los representantes del Gobierno municipal y de Sí Cartagena, mientras que los consejeros designados por PSOE y MC Cartagena se abstuvieron.

También fueron aprobados los proyectos para la adecuación temporal de superficie en el Monte Sacro y la Morería, tras recibir ambos proyectos la aprobación de la dirección General de Bienes Culturales.

Asimismo, se ha adjudicado la residencia de la calle Caballero a la empresa Cartagena Flats S.L., que resultó la mejor valorada en el proceso de licitación convocado por procedimiento abierto, y que abonará un canon anual de 48.065 euros. La decisión fue adoptada con los votos a favor de los representantes del Gobierno municipal y del grupo Sí Cartagena, y la abstención de PSOE y MC.

La propuesta de Cartagena Flats S.L. obtuvo la mejor puntuación técnica gracias a un plan de inversión en mejoras y obras no previstas en el pliego, con un presupuesto de 253.299 euros, destinado a modernizar el edificio y adaptarlo a los estándares de una residencia universitaria actual.

Por su parte, MC denuncia la política urbanística del Gobierno local, calificándola de «cutre y cara», tras el consejo de Casco Antiguo. El portavoz municipal, Jesús Giménez Gallo, que es consejero de la sociedad, lamenta que «los dos millones de euros destinados a la excavación de las colinas históricas se hayan malgastado en intervenciones precarias y sin ambición».

«A la alcaldesa del PP no le importa nada Cartagena, ni su historia, ni sus colinas, ni su desarrollo», en lugar de acometer excavaciones arqueológicas en enclaves como el Molinete o el Monte Sacro, «el Gobierno ha optado por cubrir con zahorra una de las cinco colinas —el Monte Sacro— para habilitar un aparcamiento, y alisar y poner cuatro farolas en la Morería».

El portavoz socialista, Manolo Torres, quien también es consejero de la sociedad municipal, señala que «mientras los vecinos apuestan por las zonas verdes y el cuidado de las mismas, Arroyo pretende gastarse 1,5 millones de euros para sepultar los restos arqueológicos del Monte Sacro de forma provisional con un aparcamiento».