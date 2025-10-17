La muerte masiva de palomas pone en guardia a los vecinos de Los Dolores

Preocupación vecinal en el barrio de Los Dolores por la muerta masiva de palomas en la zona del Castillito. Este tema fue tratado en el pleno de la Junta Vecinal esta semana. A instancias del PSOE se debatió el asunto en la sesión y su iniciativa fue aprobada por unanimidad.

El texto recogía que el Pleno inste a su presidente a solicitar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena a informar, por favor, de porqué ha sucedido esto. Además, se pide que el ejecutivo local tome las medidas pertinentes para que no vuelva a pasar y que la limpieza de este sitio, que no es buena hoy en día haya o no haya palomas, esté en condiciones para su visita.

Según explican los vecinos este verano, en varias ocasiones, en el recinto del Castillito de Los Dolores, justo al entrar, en la zona izquierda e incluso dentro de la propia fuente, han podido comprobar decenas de palomas muertas en estado de descomposición creando un espacio verdaderamente peligroso e insalubre.

Recalcan que esta situación puede perjudicar a cualquier persona que transite esta zona, una de las más conocidas del barrio, pero sobre todo a niños que juegan en los alrededores, «sin entrar en la imagen inaceptable que proyecta para los vecinos y visitantes de este un sitio tan querido e icónico».

Envenenamiento

Según explican, creen que las aves han muerto envenenadas y «los destrozos lo hacían los gatos una vez muertas». Asimismo, señalan que en el área donde las han encontrado muertas había comederos y bebederos con comida para gatos y agua.

El concejal de Sanidad, Gonzalo López Pretel, aclaró que la mejor opción ante una plaga es ponerse en contacto con los servicios municipales, en ningún caso actuar por cuenta propia, lo que puede generar peligros para la salud pública.

Para notificar una incidencia sanitaria relacionada con el control de plagas a los servicios municipales se puede rellenar un formulario en la página web municipal, llamar al teléfono 968 12 89 57, enviar un email a la dirección de correo electrónico controlplagas@ayto-cartagena.es o presentar una instancia general de forma presencial en en el edificio administrativo en la calle San Miguel o a través de las OMITAS, ubicadas en los barrios y diputaciones.

Los afectados pueden alertar de la presencia de plagas tales como ratas, ratones, cucarachas, pulgas, garrapatas, palomas, gaviotas, mosquitos o moscas, entre otros que hayan detectado en el municipio. Además, si en el formulario se indica algún método de contacto, los servicios del Ayuntamiento irán avisando al interesado del estado de su incidencia.

Cabe recordar que en el Castillito se ubican las dependencias de la Policía Local, hasta que se trasladen al nuevo cuartel, por lo que este espacio se pondrá integralmente al servicio de los vecinos una vez se complete el traslado. Las obras para la construcción del nuevo destacamento ya han empezado.