El cuartel de Cuesta Blanca ya es una realidad para los vecinos del oeste de Cartagena

El nuevo cuartel de la Policía Local de Cartagena ya está a pleno funcionamiento en Cuesta Blanca. La alcaldesa Noelia Arroyo y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, han inaugurado este 16 de octubre esta instalación junto a mandos policiales, colectivos y vecinos, así como integrantes de la Corporación municipal y la administración regional. Entre ellos, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, y la presidenta de la Junta Municipal, Josefa Méndez.

La regidora municipal ha destacado que estas nuevas dependencias del Ayuntamiento refuerzan la presencia policial en la zona oeste del municipio y darán servicio a las diputaciones de Cuesta Blanca, Molinos Marfagones, Perín, Tallante y sus alrededores. El cuartel tendrá todos los días una docena de agentes, en turnos de doce horas. Cuenta con unas instalaciones de 145 metros cuadrados. Se ha rehabilitado partiendo de las antiguas dependencias de una gasolinera para adaptarlas a uso policial. Dispone con un sistema fotovoltaico de autoconsumo, despachos, sala de descanso, armero, archivo, aseos, dependencias auxiliares y aparcamiento exterior.

La inversión del nuevo cuartel supera los 180.000 euros. En este sentido, Noelia Arroyo ha agradecido la implicación de la Comunidad Autónoma: «Hay dinero de la Región en este cuartel. Hay respaldo regional en la financiación de nuestra Policía Local y de sus medios. Y vamos a seguir necesitando ese apoyo para atender las necesidades de nuestros vecinos».

«Cumplimos nuestro compromiso de este año en el cuartel de Cuesta Blanca, trabajamos para abrir el año que viene el nuevo cuartel de Los Dolores y estamos redactando el proyecto para el nuevo cuartel de La Aljorra, porque ya tenemos compromiso de financiación por parte de la comunidad autónoma», ha dicho la primera edil.

Además, junto al presidente de la Región, Fernando López Miras, la regidora ha aprovechado la ocasión para reivindicar que al igual que la Policía Local cuenta con nuevos cuarteles, «a los cartageneros nos gustaría que nuestra Guardia Civil tuviera, al menos, el cuartel que fue derribado». Así, han resaltado que existe un esfuerzo extra por parte del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para reforzar la seguridad, que tiene que ser correspondido por la administración estatal.