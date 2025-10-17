Cartagena vota contra el convenio colectivo de Navantia

Los trabajadores de Navantia han aprobado este jueves en referéndum el nuevo convenio colectivo de la compañía naval pública, fruto de un acuerdo entre dirección y sindicatos alcanzado el pasado mes de julio, al votar a favor de la propuesta el 63,27 % de los empleados que han acudido a las urnas.

Todos los recintos de la compañía han avalado el documento, salvo el de Cartagena, cuyos votos impidieron sacar adelante el primer texto de convenio colectivo en 2024, mientras que este jueves se han logrado 537 votos en contra y 343 a favor, con una participación del 81,79 %. Así las cosas, Navantia pasa a dotarse de un marco laboral regulador que estará vigente hasta el año 2029, con efectos retroactivos desde 2022.

El proceso se ha desarrollado desde primera hora de la mañana y hasta las cuatro de la tarde tanto en los astilleros de Ferrol y Fene, en la ría ferrolana, como en los de San Fernando, Puerto Real y Cádiz, en la bahía gaditana, al igual que en el de Cartagena y en los servicios centrales de la empresa en Madrid.

En el caso de la planta ferrolana, como han trasladado fuentes sindicales, 856 personas han respaldado el texto, 480 lo han rechazado y se han recogido seis votos nulos, además de once en blanco, hasta alcanzar 1.353 sufragios de 1.725 operarios convocados, con un 78,43 % de participación.

Así, el porcentaje de votos favorables ha sido del 63,27 %, al igual que en el global de Navantia, y el de negativos de un 35,48 %, mientras que en Fene, con una participación del 79,31 %, hubo 98 papeletas a favor y 40 en contra, sin votos nulos o en blanco, sumando 138 sufragios de 174 convocados, un 71,01 % a favor y un 28,99 % en contra.

Los datos en todos los centros de trabajo han permitido recabar 2.599 votos a favor, 1.475 en contra, 14 nulos y 20 en blanco, con un total de 4.108 papeletas de 5.060 trabajadores citados a las urnas, un proceso que deja un 63,27 % de respaldo al convenio, un 35,91 % de rechazo y una participación del 81,19 %.

De este modo, Navantia pasa a dotarse de un marco laboral regulador que estará vigente hasta el año 2029, con efectos retroactivos desde 2022 ante la tardanza en su aprobación, un logro ante el que el comité de empresa de Ferrol ha agradecido la "amplia participación del cuadro de personal; hay que ponerse a trabajar para ejecutarlo".

Reacción de la empresa

La dirección de Navantia, en un comunicado, ha asegurado que el acuerdo es "fruto de meses de intensas negociaciones" y ha sostenido que es "un hito clave para consolidar la estabilidad laboral y afrontar con garantías los retos estratégicos y la carga de trabajo de los próximos años".

Sobre su contenido, ha manifestado que introduce "mejoras sustanciales en materia de política salarial, clasificación profesional, condiciones de trabajo y mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla" para "acompañar el crecimiento de la compañía y reforzar su competitividad en los sectores de defensa, construcción naval y energías verdes".

El convenio colectivo, según la empresa, "sienta las bases para una gestión del capital humano a la altura de los desafíos que afrontará la compañía: una elevada carga de trabajo y una profunda evolución tecnológica".

Su presidente, Ricardo Domínguez, ha expresado que el texto "proporciona estabilidad y herramientas para fomentar el desarrollo profesional de nuestra plantilla" y ha aseverado que la firma dependiente de la SEPI "tiene mucho que ofrecer a las personas trabajadoras actuales y futuras".

Además, ha agradecido "sinceramente" a los sindicatos "su empeño en sacar adelante este convenio, que moderniza nuestras relaciones laborales", y ha resaltado que se consolidará "una política salarial sólida y sostenible, basada en criterios objetivos compartidos, que reconoce el mérito y promueve la evolución profesional".

Entre las mejoras pactadas, ha referido un impulso a la "movilidad interna y planificación de carreras" con un renovado "modelo de clasificación profesional" y la definición de un nuevo "catálogo de puestos para los grupos profesionales, con itinerarios de promoción y criterios de evaluación homogéneos en todos los centros".

Asimismo, Navantia ha citado el acuerdo para equiparar las condiciones laborales entre sus centros de trabajo en relación a la "flexibilidad horaria, turnos especiales, jornadas de fin de semana y bolsas de horas, así como pluses por desplazamiento, mando, responsabilidad o participación en pruebas de mar".

El documento, que será remitido al Ministerio de Hacienda para su rúbrica definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado, también prevé "mecanismos de jubilación parcial" desde los 61 años a partir de contratos relevo y desvinculaciones voluntarias en aras de un "relevo generacional de forma ordenada y sostenible".