La seguridad vial, uno de los principales puntos en las Juntas de Cartagena

Las mejoras en seguridad vial son unas de las reivindicaciones vecinales más comunes en las Juntas Municipales. En el plenos de Los Dolores celebrado este martes la calle Santa Ana de Los Dolores fue uno de los asuntos llevados al pleno. El PSOE logró el apoyo a su moción para mejorar esta vía. El texto indica que el Pleno inste a su presidente a solicitar al equipo de gobierno local a instalar resaltos para reducir para reducir la velocidad de la calle instalándolos próximos a los dos únicos pasos de peatones existentes y además instalar reductores de velocidad para el cruce con la calle Francisco Martínez donde no existen pasos de peatones y otro antes de llegar a la salida de la calle Juan García.

Asimismo, se pide instalar señalización vial vertical donde se indique el máximo de velocidad admitida y aumentar la visibilidad, si es posible, de los pasos de peatones, así como crear en la calle Santa Ana, donde hay varias bajadas de viviendas, algún paso de peatones más.

También se aprobó otra moción de MC sobre la instalación de reductores de velocidad. El acuerdo indica que el Pleno inste al Gobierno local a colocar un reductor de velocidad en la calle Castillo Buen Amor, así como que se revisen los reductores ya instalados en la demarcación de esta Junta Vecinal, para proceder a su repintado.

El pleno de la Junta Municipal de La Aljorra, cuya sesión tuvo lugar este martes, a instancias de MC ha salido adelante una moción sobre el camino de acceso a Molino Derribado - Los Roses. El acuerdo indica que el Pleno inste al Gobierno local a hacer las gestiones pertinentes para asfaltar el camino de acceso a las viviendas de Molino Derribado – Los Roses, atendiendo así las justas demandas vecinales, conforme la recogida de firmas que los propios vecinos están llevando a cabo.

La conexión por autobús de La Aljorra con Cartagena ha sido analizada gracias a una moción del PSOE, que ha sido aprobada. La moción cuenta que el Pleno inste al Ayuntamiento y, a su vez, al Gobierno Regional a que, considerando la excepcionalidad de esta línea interurbana, se establezcan los mismos precios y descuentos que se aplican a las líneas urbanas en el término municipal.

La sesión también ha servido para la toma de posesión de nuevos vocales de Vox. Han tomado posesión María Dolores Melguizo Leiva y Jéssica Rodríguez Lorca como vocales en sustitución de Lucas García Huertas y Antonio Martínez Marín. A propuesta del presidente de la Junta, David Ríos, ha tomado posesión como vicepresidenta Jéssica Rodríguez.