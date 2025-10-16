Del Olmo apuesta por la identificación biológica para entrar a algunas webs

«Cartagena puede ser la Silicon Valley de la Seguridad y Defensa», esta idea, expresada por el jefe superior de la Policía Nacional en la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, ha rondado todas las intervenciones de los responsables de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han participado en la primera jornada del VII Foro Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la UPCT.

«Necesitamos apostar por la vanguardia tecnológica y la innovación y fomentar la industria auxiliar de Cartagena para ir todos de la mano», expresó el almirante del arsenal, Alejandro Cuerda.

También el nuevo almirante de la Fuerza de Acción Marítima, Vicente Cuquerella, señaló el compromiso de la Armada con la innovación para su adaptación constante y he recordado la cátedra Jerónimo de Ayanz creada en la UPCT para impulsar la investigación en ámbitos como el de la seguridad subacuática. «El deseo de construir una zona para que atraquen buques de mayor porte en la zona de la Algameca, siempre lo tenemos, y estamos muy ilusionados con hacerlo, estamos muy comprometidos con ese trabajo y deseosos de que salga adelante,y que incluya también, por supuesto, a los buques de la Alianza Atlántica para los que también tendremos puestos de atraque seguro», apuntó Cuquerella.

El Rector, Mathieu Kessler, inauguró el encuentro resaltando que para la UPCT es un «orgullo colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que nuestros egresados participen en sus grandes proyectos, como los submarinos s-80».

«El jefe de la unidad de Tedax en la Región, puntera en I+D+i, es un ingeniero de Minas egresado de la UPCT, José Francisco Ródenas García, y la delegada de formación de la Jefatura de Policía, Piedad Párraga, es ingeniera de Telecomunicaciones», indicó como ejemplo el comisario Del Olmo, doctor por la UPCT, incidiendo en el interés de la institución policial por la atracción del talento universitario.

Del Olmo explicó que «el ciberespacio es un espacio superpuesto al espacio físico y que trasciende el poder de los estados en este momento. Tiene que haber un acuerdo global, de tal manera que entre otras cosas, y eso es algo que es enormemente necesario, se consiga una identificación de usuario en internet para que si se cometen delitos haya una persona a la que acusar de eso». Según detalló el responsable de la Policía Nacional, en este momento con los protocolos existentes lo único que se puede es identificar equipos, no usuarios, «dificulta enormemente la acción penal cuando se cometen delitos».

Apuesta por la identificación biológica a través de la huella dactilar o del iris. «La idea sería que los ordenadores tuvieran algún tipo de filtro de manera que si la persona que lo está utilizando no se identifica así, no pueda acceder a determinados contenidos de internet. Incluiría también a los menores, lo que junto con el control parental evitaría que los menores sin control puedan navegar por internet y ser víctimas de auténticos depredadores que en este momento en el anonimato de internet pueden utilizar ese recurso para cometer delitos contra nuestros niños», expuso, añadiendo que no sería necesario identificar a todo el mundo si no a las personas que accedan a determinados contenidos como la deep web.

Asimismo, comentó que tendría que haber una mayoría de estados que se pongan de acuerdo, «pero hay un precedente: la creación de Interpol en 1922 y los países se ponen de acuerdo en colaborar en ese proyecto. En este momento es la organización no gubernamental más exitosa del mundo con más miembros que la ONU».

La unidad Tedax y la unidad canina de la Policía han realizado una exhibición de localización de explosivos y drogas en el patio del CIM.