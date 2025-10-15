Piden la suspensión del Pleno de la Junta Vecinal de Los Dolores que se celebra hoy

Los vocales de MC Cartagena, PSOE y Vox han solicitado formalmente la suspensión del Pleno de la Junta Vecinal de Los Dolores, previsto para este martes, porque en su convocatoria se incumple el artículo 12.4 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno de las Juntas Municipales del Municipio de Cartagena, que dice lo siguiente: «A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión».

Sin embargo, en la convocatoria no se adjunta el borrador del acta de la sesión anterior, «demostrando una actitud sectaria en lugar de una gestión democrática, vulnerando de manera flagrante el reglamento». Según MC, se trata de una decisión premeditada de la presidenta de la Junta, Julia Otón Martínez, quien ha reconocido verbalmente que no la envía por el simple hecho de que algunos vocales no asistieron a la sesión anterior.

Además de dicho artículo, también se añade lo dispuesto en el artículo 14.1 del propio reglamento: «El Presidente someterá a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, preguntando si algún vocal tiene que formular alguna observación al acta que se hubiere distribuido con la convocatoria». Por ello, es indiscutible que la remisión del acta junto a la convocatoria es obligatoria, sin que pueda supeditarse su envío a la asistencia o no del vocal a la sesión anterior, siendo un defecto sustancial insubsanable.

«Se trata de una vulneración del derecho de información de los vocales firmantes, de falta evidente de transparencia, además de un grave incumplimiento del reglamento aprobado por el Pleno, impulsado por el mismo Partido Popular que hoy lo infringe», apunta desde el partido liderado por Giménez Gallo.

A su juicio, esta actitud solo busca silenciar a los demás grupos de la oposición que representan a los vecinos, restringiendo su derecho a ejercer su labor de control y fiscalización al gobierno.

Por todo ello, MC, PSOE y Vox solicitan la suspensión del Pleno convocado para hoy, 14 de octubre, por haberlo convocado sin cumplir lo dispuesto en los artículos 12.4 y 14.1 del reglamento, y que el Pleno sea convocado de nuevo en tiempo y forma, adjuntando toda la documentación necesaria, incluido el borrador del acta de la sesión anterior. La oposición exige transparencia y respeto a la labor de todos los grupos políticos que representan a los vecinos. Fuente del Partido Popular señalaron que se trata de un error ajeno a la presidencia de la misma.