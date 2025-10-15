MC denuncia que Galeras sigue sin ser propiedad municipal

El presidente de MC, Pedro Celdrán, denunció este martes «la nueva maniobra de propaganda del Gobierno local tras comprobar, con documentación oficial del Ministerio de Defensa y del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que el Ayuntamiento no ha recibido la titularidad del monte Galeras ni de sus fortificaciones».

Según Celdrán, «lo que se firmó en mayo no fue una cesión efectiva, sino un protocolo preliminar sin traspaso de propiedad ni de gestión real». «Ni Galeras, ni Fajardo, ni los túneles, ni el resto de las baterías han pasado a ser municipales, por mucho que Arroyo lo anunciara como un hito histórico», sostiene.

El presidente del partido subraya que «una vez más, la alcaldesa ha mentido a los cartageneros», añadiendo que «su única prioridad es aparentar éxitos donde solo hay papeles sin valor jurídico». «Mientras tanto, las fortalezas siguen deteriorándose y sin mantenimiento», insiste.

Celdrán recuerda además que «el domingo se produjo un grave accidente en la batería de Fajardo, lo que demuestra el estado de abandono y el riesgo que supone la falta de vigilancia y conservación de estas estructuras». El presidente de MC sostiene que «pretender quedarse con ellas sin contar con presupuesto ni plan de mantenimiento es una irresponsabilidad».

Asimismo, lamenta que «tras diez años, la Atalaya sigue igual o peor, sin restauración ni uso público, y los fondos que había destinados se retiraron». «Es la prueba de que Arroyo ni protege el patrimonio que ya es municipal ni planifica el que pretende asumir», critica.

«Es la peor enemiga del patrimonio de Cartagena», afirma Celdrán. «Solo busca acaparar titular tras titular, aunque sea a costa de recibir en ruinas lo que otras administraciones deberían mantener», denuncia, recalcando que «no hay modelo, no hay recursos y no hay respeto por nuestro legado».

El presidente de MC concluye señalando que, tras estas comprobaciones, el Grupo Municipal llevará iniciativas a los próximos plenos para exigir transparencia en el expediente, garantizar la seguridad en las baterías de costa y reclamar que cualquier futura cesión venga acompañada de compromisos de financiación y restauración por parte del Ministerio de Defensa.

El concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, responde que «las críticas de MC carecen de fundamento y están trufadas de falsedades. Mientras ellos no tienen proyecto, ni programa, ni partido, el Gobierno local sigue gestionando con rigor, responsabilidad y visión de futuro, abriendo oportunidades reales para los cartageneros».

Explica que la operación sobre Galeras «nace con un proyecto a futuro, planificado y en marcha, y no con la acumulación de ruinas sin uso, como fue el caso de anteriores adquisiciones realizadas por MC, como el Hotel Peninsular o La Atalaya».

Braquehais recordó que los trámites registrales se están ultimando y ha insistido en que «el Ayuntamiento sí tiene un plan de actuación, a diferencia de MC, que solo se dedica a criticar y a sacar rédito político de las ruinas que gestionó sin resultados».