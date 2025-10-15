Antonio Betancor es reelegido presidente de los empresarios de Los Camachos en Cartagena

Antonio Betancor ha sido reelegido por unanimidad presidente de la asociación de empresarios del polígono de Los Camachos. Comenzó en el año 2009, por lo que finalizará su mandato cumpliendo 20 años al frente de este colectivo empresarial. «Me enorgullece enormemente que, tras 16 años como presidente, haya revalidado el cargo con el apoyo unánime de los asociados. Es muy gratificante», señaló tras su reelección.

De cara a esta nueva legislatura, Antonio Betancor subrayó que son muchos los retos que afrontan ya que «hemos estado dejados de la mano de Dios durante muchos años y no lo vamos a consentir más».

En este sentido, ha detallado que «es momento de conseguir la accesibilidad que merece nuestro polígono y sus empresas, la ansiada rotonda de acceso en el crucero del semillero que tantos quebraderos de cabeza nos da, una sede para la propia asociación y, como no, una ZAL de verdad y no un solar que no vale para nada ni se ha dotado de presupuesto por parte de la Comunidad».

Con respecto a la sede de la asociación, su presidente ha hecho hincapié en que en el año 2020 se dotó de presupuesto a la misma para acometer los trabajos necesarios «y, cinco años después, seguimos esperando. Alguien del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena debe dar explicaciones», reseñó.

Betancor ha afirmado sentirse «con mucha fuerza» para esta nueva etapa dado que estará acompañado en la asociación por Mariano Jiménez Barrull, dueño de mecánicas Herjimar, como vicepresidente primero; así como por Andrés Baraza, de la empresa Integralia, y Mamen Morales, como vicepresidentes segundo y tercero, respectivamente.

También forman parte del proyecto Segundo Sánchez como tesorero; Antonio Meseguer como secretario general; y Carmen Barriendo (Novogenio), Antonio Balanza y Asensio Balanza (Balanza 2011 pieles y grasas) y Pedro Saura (Mecánicas Bolea), como vocales.

Antonio Betancor «saca pecho» tras haber logrado aumentar en más del 50% la cifra de asociados durante el último mes, reforzando el papel de la asociación con una «súper directiva» de mucho peso empresarial y con la que cumplirá dos décadas al frente del colectivo empresarial de Los Camachos.