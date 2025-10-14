Seguridad Ciudadana sigue ampliando la red de cámaras de vigilancia en Cartagena

Más ojos electrónicos en la calle. La concejalía de Seguridad Ciudadana sigue ampliando la red de cámaras de vigilancia instaladas en el municipio. El Ayuntamiento busca a la empresa que que se haga con el contrato para el suministro y montaje de más de 60 cámaras de videovigilancia en Carreteras y Accesos a núcleos Urbanos de Cartagena.

Las empresas interesadas en suministrar este servicio al Consistorio podrán presentar su oferta hasta el 21 de octubre partiendo de 140.495,87 euros , que es el presupuesto base de licitación sin impuestos.

Como el plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses o, en su caso, hasta agotar el presupuesto base de licitación se deberán suministrar un mínimo de 67 cámaras tipo bullet montadas y puestas en marcha, IP inalámbricas de intemperie con kit solar y router de transmisión 4G incorporado y un mínimo de 67 licencias ANPR con lector de matrículas de conexión a un canal adicional para la integración de las cámaras en la plataforma actual de gestión que dispone el Ayuntamiento.

El montaje de dichas cámaras se realizará sobre columnas existentes de alumbrado o de semáforos, por lo que no se requiere la ejecución de obra civil, ni la instalación de postes o apoyos complementarios, pero si correrá a cuenta del adjudicatario el empleo de los medios de elevación, material adicional, maquinaria auxiliar, útiles y herramientas necesarias, para su completa instalación y puesta en marcha.

Si bien es importante destacar que no se requiere de tendido de cable de alimentación ni conexionado eléctrico alguno, dado que dichas cámaras incorporan un kit solar con placas y baterías para su funcionamiento autónomo.

Se plantea una distribución de cámaras inicial uniforme en los diferentes distritos del municipio.

La actuación se integra dentro del Plan Integral de Seguridad Municipal, en el que el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, esta especialmente centrado. Este proyecto contempla además la creación de nuevas sedes policiales, la modernización de la flota y la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones.

El pasado mes de abril de abril se instalaron otras 59 cámaras, que se han sumado a la red de videovigilancia que ya componen alrededor de unas cien cámaras. Si todo continúa según los previsto, se seguirá ampliado esta red hasta el final de la legislatura con la intención de que en 2027 haya unas 300 funcionando.

Este sistema de videovigilancia, que sirve para mejorar la regulación del tráfico y reforzar la seguridad en barrios, diputaciones y lugares de interés patrimonial y turístico como el Molinete o los restos arqueológicos del Decumano Máximo, se monitoriza desde la Sala de Control del Parque de Seguridad.

Asimismo, en esta misma línea esta semana comenzará a funcionar el nuevo cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca tras la finalización de la reforma de la antigua gasolinera. La instalación reforzará la presencia policial en la zona oeste del municipio y dará servicio a las diputaciones de Cuesta Blanca, Molinos Marfagones, Perín, Tallante y sus alrededores.

El edificio, de aproximadamente 145 metros cuadrados, se ha rehabilitado partiendo de las antiguas dependencias de una gasolinera para adaptarlas a uso policial. Cuenta con despachos, sala de descanso, armero, archivo, aseos, dependencias auxiliares y aparcamiento exterior.

En el barrio de Los Dolores ya está en construcción el nuevo cuartel. El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se está levantando en una parcela municipal situada entre las calles La Vía y Río Narcea.

En La Aljorra, el Ayuntamiento transformará el antiguo colegio de la diputación en el séptimo cuartel de Policía Local, con el apoyo del Gobierno regional.