La arquitecta municipal dice que el expediente de Novo Carthago se tramitó como el resto

La arquitecta municipal de Cartagena, Mónica Lavia, ha dicho este martes en el juicio en la Audiencia Provincial de Murcia por el caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago, el macroproyecto previsto sobre terrenos protegidos junto al Mar Menor, que el expediente de modificación urbanística que suponía se tramitó como los demás.

Al declarar como testigo en la quinta sesión de la vista oral ha explicado que la aprobación provisional del cambio puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer viable la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf se tramitó sin celeridad especial y antes de la declaración de impacto ambiental.

Como han coincidido en señalar los demás testigos, ha indicado que jamás recibió presión o sugerencia alguna del principal acusado, el exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, para intervenir en el expediente.

Como testigo ha declarado también el exconcejal de Urbanismo José Fidel Saura, quien ha manifestado que conoció el proyecto en julio de 2003 en su presentación en un hotel de La Manga del Mar Menor.

La testigo María Jesús Ros, funcionaria autonómica encargada de los asuntos con trascendencia en impacto ambiental, ha recalcado que siempre estuvo en contra del proyecto por su incidencia en terrenos con varias figuras de protección.

Ha añadido que la transformación pretendida para transformarlos en sistemas generales de espacios libres era incompatible con el vallado perimetral de todo el que se preveía y con la protección medioambiental de la que gozaban.

La vista oral continuará este miércoles con la declaración de otros testigos, funcionarios del la comunidad autónoma y del ayuntamiento de Cartagena.