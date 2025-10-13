V Congreso Nacional de Etnografía, del 23 al 24 de octubre

Cartagena acogerá del 23 al 25 el V Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena, un encuentro académico y cultural que reunirá a especialistas de toda España para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de los espacios de sociabilidad. El evento será en el Salón de Grados del Edificio CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena y las inscripciones para asistir se pueden llevar a cabo a través de la web de la Universidad Politécnica.

El evento, que tendrá lugar en el Salón de Grados del Edificio CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), está organizado por la Liga Rural del Campo de Cartagena y la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena (UPCT y Ayuntamiento de Cartagena), con la colaboración de diversas entidades académicas y sociales.

Las inscripciones para asistir se pueden realizar a través de la web de la Universidad

Durante tres días, sociólogos, historiadores, antropólogos, geógrafos, arquitectos y etnógrafos compartirán investigaciones y experiencias sobre cómo las comunidades rurales y urbanas se relacionan y transforman sus modos de convivencia en un contexto de profundos cambios sociales.

El congreso se estructurará en cuatro grandes bloques temáticos: la sociabilidad en el medio rural, la sociabilidad en el entorno urbano, mujer y sociabilidad, espacios económicos y sociabilidad. Además, el encuentro rendirá homenaje a figuras destacadas del estudio y la preservación del patrimonio etnográfico como Francisco Henares, Pilar Juárez, Carmen Inglés y José Damián Aranda.

El programa incluye también exposiciones paralelas como “Imágenes de sociabilidad tradicional” de la Liga Rural, “El Campo de Cartagena en miniaturas” de Antonio Madrid, y “Ethnos", de la Asociación Cartagena, ciudad creativa. Todas ellas instaladas en el Edificio CIM. También hay un excursión el sábado, 25 de octubre, por los pueblos de la zona oeste, que incluye comida, con autobús y comida incluida en la matrícula. Para asistir a la misma hay que comunicarlo vía email a vcongresoetnografico@gmail.com

El comité científico del congreso está integrado por reconocidos expertos como Gregorio Castejón Porcel, María José Muñoz Mora, José Sánchez Conesa, María Escudero Vera, José Ramón García Molina, Jorge Martínez Martos, Luis Miguel Pérez Adán y Gregorio Rabal Saura.

Con esta cita, Cartagena se consolida como un referente nacional en el estudio y la difusión del patrimonio cultural y etnográfico, reforzando el valor de la identidad colectiva del Campo de Cartagena y su proyección en el siglo XXI.