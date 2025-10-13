Estas son las tres mejores hamburguesas de Cartagena en The Champions Burger

Tras 18 días de competición, la hamburguesa Royale Gold, del restaurante cordobés Godeo, se ha proclamado como la Mejor hamburguesa de Cartagena durante la parada de The Champions Burger Off the Road en la ciudad. El festival gastronómico se ha estrenado en la ciudad portuaria con gran éxito recibiendo a más de 60.000 visitantes.

Las tres ganadoras

La original e innovadora Royale Gold ha conquistado al público de Cartagena gracias a su combinación de pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, crema agria ahumada, salsa Emmy y beicon bits. Esta hamburguesa ha alcanzado el podio en todas las paradas de la ruta Off the Road este año.

El segundo puesto ha sido para la hamburguesa Diamante Azul, del también restaurante cordobés Nolito’s, gracias a una arriesgada receta que destaca por su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, queso chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy. Esta creación ya triunfó en Gandía (Valencia) y San Fernando (Cádiz).

La tercera posición ha sido para The Winner, del establecimiento murciano Tokio, que además ha recibido el reconocimiento de sus vecinos al alzarse con la categoría de Favorito local. Esta creación ha sorprendido por su exquisito pan estilo Hokkaido con reducción de vino tinto, crema de queso trufada, wagyu caramelizado durante 48 horas, carne de chuletón de primera calidad, queso gouda ahumado, crema agria con toque umami y cecina crujiente.

La novedad de esta ruta es que los restaurantes han cocinado en modernos espacios gastronómicos adaptados y cada uno ha competido con una hamburguesa única, creada especialmente para este certamen con el objetivo de alcanzar el título de 'Mejor hamburguesa de Cartagena'.

Este lunes, el público de la ciudad todavía puede acercarse al puerto para probar las tres ganadoras. El festival estará abierto hasta las doce de la noche

Este lunes, el público de la ciudad todavía puede acercarse al puerto para disfrutar de las mejores hamburguesas de España y probar las tres ganadoras. El festival estará abierto hasta las doce de la noche.

The Champions Burger ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena. El evento fue inaugurado por la concejala de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero.

La ruta Off the Road viajará ahora a Albacete, del 16 al 26 de octubre, primera parada de la versión de otoño.

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró en España hace 8 años y se ha convertido en uno de los eventos gastronómicos del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías.

Este certamen, que busca la Mejor hamburguesa de España, impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet. Tras la buena acogida de este formato, que recorrerá más de 50 ciudades este año, The Champions Burger presentaba su gira Off the Road, con la que busca seguir siendo un referente en el mundo de las hamburguesas y marcar tendencia en el sector.