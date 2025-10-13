Robles destaca en Cartagena la "disposición y disponibilidad" de la dotación del buque 'Furor'

La ministra de Defensa Margarita Robles ha destacado este lunes en Cartagena el compromiso de la dotación del buque 'Furor' con cualquier cometido encomendado ya sea en el Mediterráneo o en África, "siempre dispuestos y disponibles para ayudar".

Robles ha hecho estas declaraciones durante su visita este lunes a este buque y al 'Cartagena' y ha señalado "la profesionalidad de todos los hombres y mujeres de la Armada y el gran trabajo que hacen, cada día, por encima de esta misión que ha tenido mayor relevancia mediática".

Y es que, el 'Furor' se alistó en tan solo 24 horas, lo que supone "una celeridad y una capacidad organizativa a los que pocos pueden dar respuesta", según han informado fuentes del ministerio en una nota de prensa.

Especializados en rescate y salvamento, cuenta con un sistema de infrarrojos para poder detectar personas a la deriva, así como con un protocolo sanitario de primer nivel y capacidad para la hospitalización de hasta 4 personas, en situación, incluso, de aislamiento.

Precisamente, el "hospital" a bordo ha sido uno de los espacios del buque que ha visitado la ministra antes de mantener un encuentro con la dotación que ha incidido en la alta operatividad del equipo y el compañerismo, a la hora de trabajar, hasta en las situaciones más complejas o estresantes.

Justo antes de visitar el 'Furor', Robles ha estado en el 'Cartagena', un buque auxiliar esencial para la Armada con capacidades logísticas como apoyo a buceadores, vigilancia marítima o remolque. Algo que le convierte en una nave versátil y con absoluta flexibilidad para atender misiones.

A la dotación de este barco "tan necesario", Robles les ha traslado también su reconocimiento y felicitación porque "siempre están velando por la paz".